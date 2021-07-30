Александр Лукашенко: особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий цветных революций

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом начале разговора Президент отметил, что подобные встречи должны стать традиционными. Ведь во внимании – развитие страны и жизнь каждого белоруса. Некоторые темы, конечно, поднимались не для публики – это Александр Лукашенко обозначил и сам. А вот значительная часть из них – прямой посыл тем, кто за сотни и тысячи километров ровно по курсу на Запад. Сегодня наша страна держит удар во всех сферах жизни: политической, дипломатической, информационной, общественной и на уровне военных угроз. А все потому, что есть цель – белорусы должны завершить путь как нация, раствориться в глобальном мире. Александр Лукашенко: белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и здорового консерватизма

Однако, как подчеркнул Президент, наша страна оказалась сильнее технологий цветных революций. Белорусы выстояли, испытав на себе воздействие ее нескольких этапов. Но авторы самодельных учебников явно разочаровались на опыте Беларуси, что теория и практика оказались разными, и сейчас впопыхах дорабатывают концепцию цветных революций. Отдельно Президент остановился на одном из «оружий» противника – санкциях. Глава государства отметил, что страна была готова к такому развитию событий и готова держать удар дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто-то очень хочет, чтобы белорусы утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворившись в глобальном мире. Наши ценности не вписываются в систему глобалистского мироустройства, потому что противоречат и мешают целям тех, кто в этой системе намерен доминировать. В отличие от нас, белорусов, как и большинства народов мира. Ведь что не нравится на самом деле, я бы даже сказал, раздражает, – то, что белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и, скажем откровенно, здорового консерватизма. Что мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства – всего того, что делает нас, как и любое другое государство, суверенным, независимым. И особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий так называемых цветных революций. Я вот, обдумывая этот тезис, могу его продолжить. Мы им здорово помогли этим Шарпом (или как журналисты называют) – этих цветных революций. Сейчас на примере Беларуси, это испытав, они доработают свои концепции и свои теории и практики. Они поняли, что при определенных условиях, например как в Беларуси, их план не срабатывает. Значит, надо что-то добавлять, уже исходя из этого опыта.