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Александр Лукашенко: особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий цветных революций

30 июля 2021 13:35
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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий цветных революций-1

В самом начале разговора Президент отметил, что подобные встречи должны стать традиционными. Ведь во внимании – развитие страны и жизнь каждого белоруса. Некоторые темы, конечно, поднимались не для публики – это Александр Лукашенко обозначил и сам. А вот значительная часть из них – прямой посыл тем, кто за сотни и тысячи километров ровно по курсу на Запад. Сегодня наша страна держит удар во всех сферах жизни: политической, дипломатической, информационной, общественной и на уровне военных угроз. А все потому, что есть цель – белорусы должны завершить путь как нация, раствориться в глобальном мире.

Александр Лукашенко: белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и здорового консерватизма

Александр Лукашенко: особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий цветных революций-4

Однако, как подчеркнул Президент, наша страна оказалась сильнее технологий цветных революций. Белорусы выстояли, испытав на себе воздействие ее нескольких этапов. Но авторы самодельных учебников явно разочаровались на опыте Беларуси, что теория и практика оказались разными, и сейчас впопыхах дорабатывают концепцию цветных революций.

Отдельно Президент остановился на одном из «оружий» противника – санкциях. Глава государства отметил, что страна была готова к такому развитию событий и готова держать удар дальше.

Александр Лукашенко: особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий цветных революций-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кто-то очень хочет, чтобы белорусы утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворившись в глобальном мире. Наши ценности не вписываются в систему глобалистского мироустройства, потому что противоречат и мешают целям тех, кто в этой системе намерен доминировать. В отличие от нас, белорусов, как и большинства народов мира. Ведь что не нравится на самом деле, я бы даже сказал, раздражает, – то, что белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и, скажем откровенно, здорового консерватизма. Что мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства – всего того, что делает нас, как и любое другое государство, суверенным, независимым. И особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий так называемых цветных революций.

Я вот, обдумывая этот тезис, могу его продолжить. Мы им здорово помогли этим Шарпом (или как журналисты называют) – этих цветных революций. Сейчас на примере Беларуси, это испытав, они доработают свои концепции и свои теории и практики. Они поняли, что при определенных условиях, например как в Беларуси, их план не срабатывает. Значит, надо что-то добавлять, уже исходя из этого опыта.

Александр Лукашенко: особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий цветных революций-10

Не раз уже говорил, что мы выстояли, испытав на себе воздействие семи или даже восьми этапов этого плана, практического плана цветных революций. Наверное, даже у этого деятеля не все это было прописано. Им уже пришлось на примере Беларуси, на опыте Беларуси чего-то добавлять. Может, было пять этапов, а мы уже преодолели семь или восемь. И они видят, что это же еще не конец – надо что-то добавлять. Это не значит, что они будут добавлять что-то новое, нет – они возьмут из старого арсенала, но вплетут в концепцию цветных революций. То есть мы им помогли. Опыт Беларуси им поможет доработать ту концепцию, которую они создавали теоретически, а сейчас на практике.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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