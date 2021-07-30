Виктор Хренин: периодически вскрывается нарушение воздушных границ Беларуси. Только с апреля по июнь таких было три

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Средствами разведки Вооруженных Сил периодически вскрывается нарушение воздушных границ Республики Беларусь. Только с апреля по июнь таких было три. Наиболее вероятной целью является определение степени готовности к действиям нашей системы противовоздушной обороны. Кроме того, отмечается высокая активность применения беспилотных летательных аппаратов органами пограничной службы и подразделениями вооруженных сил сопредельных стран. Данные мероприятия могут быть составной частью подготовки провокационных действий в приграничных районах с целью создания новых информационных поводов для дискредитации Республики Беларусь на международной арене.

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