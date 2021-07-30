«Нельзя допускать информационного вакуума». Президент Беларуси поручил повысить роль региональной прессы

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя допускать информационного вакуума. Об этом говорилось неоднократно. Центральные СМИ уже работают на качественно новом уровне. Облисполкомам и райисполкомам надо подтягиваться хотя бы до уровня Минской области, где успешно развивается областной медиахолдинг. Надо и на районы, города переносить этот опыт.

К сожалению, роль региональной прессы на местах незаслуженно занижена. Порой руководители районов используют местные газеты как личную Доску почета. Не хватает проблемных материалов, актуальных и интересных читателю тем. Займитесь этими вопросами. Показывайте положительное. Говорите о себе, о людях и так далее. Поднимайте их на определенную высоту, но не забывайте, что у нас есть хрюшки, которые дают интервью отморозкам.

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