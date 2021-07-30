Александр Лукашенко: нам надо выстоять, такой шанс выпал нашему поколению

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо выстоять – только так сможем передать будущим поколениям нашу Беларусь. Социальную, высокотехнологичную, экологичную страну, с развитыми промышленностью, энергетикой и сельским хозяйством, сильными регионами. И, пройдя через испытания, останемся верными своей национальной идее, как мы всегда говорим: «людзьмi звацца». Такой шанс выпал нашему поколению и поколению, которое идет за нами, и мы этот шанс не имеем права, уважаемые друзья, потерять.

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