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Александр Лукашенко: нам надо выстоять, такой шанс выпал нашему поколению

30 июля 2021 18:56
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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: нам надо выстоять, такой шанс выпал нашему поколению-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо выстоять – только так сможем передать будущим поколениям нашу Беларусь. Социальную, высокотехнологичную, экологичную страну, с развитыми промышленностью, энергетикой и сельским хозяйством, сильными регионами. И, пройдя через испытания, останемся верными своей национальной идее, как мы всегда говорим: «людзьмi звацца». Такой шанс выпал нашему поколению и поколению, которое идет за нами, и мы этот шанс не имеем права, уважаемые друзья, потерять.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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