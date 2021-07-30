Военком Гомельской области: нужно на постоянной основе организовывать кружковую и клубную работу

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

Основную ежедневную воспитательную работу с учащимися необходимо проводить на местах, в самих школах. Это позволит на постоянной основе проводить военно-профессиональную ориентацию, занятия по допризывной подготовке, готовить команды для участия в тематических конкурсах, мероприятиях, организовывать кружковую и клубную работу. Военным ведомством совместно с заинтересованными прорабатывается вопрос создания таких центров, чтобы позволить систематизировать проводимую в регионах военно-патриотическую работу и повысить ее эффективность. Еще одна проблема находится в области информационно-коммуникационного пространства, вернее, в недостаточной степени присутствия в этом пространстве эффективных и интересных контентов на военно-патриотическую тематику.

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