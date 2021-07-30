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Президент Беларуси: взвыли – мы проводим с Россией учения. По меньшей мере смешно это всё слышать

30 июля 2021 14:15
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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий цветных революций

Президент Беларуси: взвыли – мы проводим с Россией учения. По меньшей мере смешно это всё слышать-1

В самом начале разговора Президент отметил, что подобные встречи должны стать традиционными. Ведь во внимании – развитие страны и жизнь каждого белоруса. Некоторые темы, конечно, поднимались не для публики – это Александр Лукашенко обозначил и сам. А вот значительная часть из них – прямой посыл тем, кто за сотни и тысячи километров ровно по курсу на Запад.

Президент Беларуси: взвыли – мы проводим с Россией учения. По меньшей мере смешно это всё слышать-4

Глава государства отметил, что все, что прошла за это непростое время страна, – это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада.

Ольга Шерснева, СТВ:
И попытки расшатать общество, взбудоражить людей продолжаются и будут продолжаться по всем главным направлениям. Краски никто не сгущает, в действительности только факты.

Александр Лукашенко: белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и здорового консерватизма

Президент Беларуси: взвыли – мы проводим с Россией учения. По меньшей мере смешно это всё слышать-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, в связи с этим, на злобу – взвыли: мы проводим тут с Россией совместные учения. По меньшей мере смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали этих баз кучу на западных границах и дальше от нашей границы, в Западной Европе. Их же море там – чего вы нам предъявляете какие-то претензии в этом плане? Но самое главное, чтобы вы понимали: никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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