Президент Беларуси: взвыли – мы проводим с Россией учения. По меньшей мере смешно это всё слышать
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий цветных революций
В самом начале разговора Президент отметил, что подобные встречи должны стать традиционными. Ведь во внимании – развитие страны и жизнь каждого белоруса. Некоторые темы, конечно, поднимались не для публики – это Александр Лукашенко обозначил и сам. А вот значительная часть из них – прямой посыл тем, кто за сотни и тысячи километров ровно по курсу на Запад.
Глава государства отметил, что все, что прошла за это непростое время страна, – это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада.
Ольга Шерснева, СТВ:
И попытки расшатать общество, взбудоражить людей продолжаются и будут продолжаться по всем главным направлениям. Краски никто не сгущает, в действительности только факты.
Александр Лукашенко: белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и здорового консерватизма
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, в связи с этим, на злобу – взвыли: мы проводим тут с Россией совместные учения. По меньшей мере смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали этих баз кучу на западных границах и дальше от нашей границы, в Западной Европе. Их же море там – чего вы нам предъявляете какие-то претензии в этом плане? Но самое главное, чтобы вы понимали: никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях.