Президент Беларуси: мы для них чуть ли не коммунистическая страна, социалистический или советский заповедник

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня против Беларуси развязана гибридная война, и это особенность в том числе тех санкций, которые предпринимаются против нас. Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам. Одни западные партнеры ищут у нас «свои» исторические территории. Другие видят плацдарм для нового броска на восток. Дело не в деталях, дело в том курсе, который мы проводим. Мы для них чуть ли не коммунистическая страна, социалистический или советский заповедник. Я, правда, этим горжусь, что на постсоветском пространстве осталось это самолюбивое и независимое государство. Они никогда нас не воспримут, потому что у нас нет хищнического капитализма, у нас другая политика. И в этом прежде всего причина, мягко сказать, отдельных людей и отдельного непонимания нашей политики, Президента Беларуси и всех нас.
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