Президент Беларуси: мы для них чуть ли не коммунистическая страна, социалистический или советский заповедник

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня против Беларуси развязана гибридная война, и это особенность в том числе тех санкций, которые предпринимаются против нас. Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам. Одни западные партнеры ищут у нас «свои» исторические территории. Другие видят плацдарм для нового броска на восток. Дело не в деталях, дело в том курсе, который мы проводим. Мы для них чуть ли не коммунистическая страна, социалистический или советский заповедник. Я, правда, этим горжусь, что на постсоветском пространстве осталось это самолюбивое и независимое государство. Они никогда нас не воспримут, потому что у нас нет хищнического капитализма, у нас другая политика. И в этом прежде всего причина, мягко сказать, отдельных людей и отдельного непонимания нашей политики, Президента Беларуси и всех нас.

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