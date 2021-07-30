Игорь Сергеенко о председателях райисполкомов: в силу занятости не видят общей картины, которая складывается в стране

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Накануне мероприятия мы провели детальный анализ по всем регионам, в том числе с использованием возможностей Белорусского института стратегических исследований, социологических служб. Мониторинг обстановки осуществляют помощники Президента по областям. Сегодня сложилась такая картина, которую мы должны были просто-напросто донести, показать председателям районных исполнительных комитетов. Да, они сегодня организуют работу на местах, они сегодня занимаются уборочной кампанией, работают с населением, решают вопросы жизнедеятельности своих регионов. Может быть, в силу занятости, загрузки они не видят всей той остроты и общей картины, которая складывается у нас в стране. На внешних контурах как складывается обстановка, какие задачи решает Министерство иностранных дел, какое сегодня состояние военной нашей безопасности, какие меры принимаются по укреплению обороноспособности государства, в том числе и с задействованием потенциала территорий.