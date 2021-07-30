Лукашенко: референдум должен пройти на образцовом уровне. Сейчас пытаются травить много фейков на этой почве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предлагаемые в Основной закон изменения – это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны. Впереди референдум – он должен пройти на образцовом уровне. Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет. Пройдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение – пусть люди ознакомятся. И не позже февраля проведем референдум. Поэтому никаких фейков в этом отношении быть не может.

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