Александр Лукашенко: вдруг грянули санкции, и мы взвыли: ах, двигатели покупали. Дорогие мои, у нас же свой моторный завод

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любые ограничения – это шанс для раскрытия внутренних резервов. Определенные шаги в этом направлении сделаны. Чтобы доказать, что это шанс для раскрытия… Многие понимают так: ах, душат, санкции и прочее, а он тут говорит о каком-то шансе. Да нет, я приведу просто пример. Мы очень долго уговаривали друг друга, особенно я правительство, да и это уже правительство немножко начало страдать этим, этой болезнью. Мы много говорили об импортозамещении, это же вопрос номер один. Вы посмотрите. Все говорят: Беларусь – это трактор. Да, я этим горжусь. Трактор используется везде и во всем. Но посмотрите, сколько в этом тракторе нашего. Я боюсь ошибиться, пусть меня поправят здесь, кто точно это знает, – по-моему, меньше половины. Это нормально? Это ненормально. И так по многим-многим позициям.