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Александр Лукашенко: вдруг грянули санкции, и мы взвыли: ах, двигатели покупали. Дорогие мои, у нас же свой моторный завод

30 июля 2021 17:18
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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: вдруг грянули санкции, и мы взвыли: ах, двигатели покупали. Дорогие мои, у нас же свой моторный завод-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Любые ограничения – это шанс для раскрытия внутренних резервов. Определенные шаги в этом направлении сделаны. Чтобы доказать, что это шанс для раскрытия… Многие понимают так: ах, душат, санкции и прочее, а он тут говорит о каком-то шансе. Да нет, я приведу просто пример. Мы очень долго уговаривали друг друга, особенно я правительство, да и это уже правительство немножко начало страдать этим, этой болезнью. Мы много говорили об импортозамещении, это же вопрос номер один. Вы посмотрите. Все говорят: Беларусь это трактор. Да, я этим горжусь. Трактор используется везде и во всем. Но посмотрите, сколько в этом тракторе нашего. Я боюсь ошибиться, пусть меня поправят здесь, кто точно это знает, – по-моему, меньше половины. Это нормально? Это ненормально. И так по многим-многим позициям.

Александр Лукашенко: вдруг грянули санкции, и мы взвыли: ах, двигатели покупали. Дорогие мои, у нас же свой моторный завод-4

И вспомните, особенно журналисты, руководители, я вижу здесь сидят, сколько раз я говорил об импортозамещении. И все равно мы не добились тех целей, которые ставили перед собой. И вдруг грянули санкции. И мы взвыли: ах, двигатели покупали у Cummins, еще у кого-то, у американцев, у немцев. Так, дорогие мои, у нас же свой моторный завод, я его дважды посещал. На достаточно высоком уровне. Почему мы в этой части не занимались импортозамещением? Мы что, ждали, как в народе говорят, пока жареный петух не клюнет? Вот вам шанс обстоятельства нас заставляют углубленно заниматься импортозамещением. И это важнейший вопрос для экономики нашей страны, а значит, для выживаемости нашего государства.

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# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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