Президент Беларуси: их так ничему начало ВОВ не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. Помимо развернутых в Восточной Европе многонациональных сил в Польше вблизи от нас формируется новое соединение – 18-я механизированная дивизия. На вооружение этой дивизии поступят американские танки «Абрамс» самой современной комплектации. Два батальона будут стоять буквально в 20 км от Бреста. Как видите, ничего не меняется. Их так ничему начало Великой Отечественной войны не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость.

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