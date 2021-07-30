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Президент Беларуси: их так ничему начало ВОВ не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость

30 июля 2021 18:38
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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: их так ничему начало ВОВ не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. Помимо развернутых в Восточной Европе многонациональных сил в Польше вблизи от нас формируется новое соединение – 18-я механизированная дивизия. На вооружение этой дивизии поступят американские танки «Абрамс» самой современной комплектации. Два батальона будут стоять буквально в 20 км от Бреста. Как видите, ничего не меняется. Их так ничему начало Великой Отечественной войны не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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