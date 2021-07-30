Александр Лукашенко: у Байдена сейчас полное замыкание на Россию. Он переживает, чуть ли не с ума сходит

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Политическая поддержка «беглых», как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе «Байден нам поможет». Говорят, печенюшками какими-то угостил. Слушайте, я не первый год Президентом [работаю – прим. ред.], я хорошо знаю двух предыдущих американских президентов, даже трех. Мы официально с ними не имели никаких отношений, но я их очень хорошо знаю. Я знаю, как проводятся эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию. И дать печенюшку. Ну, слава богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман [обращаясь к премьер-министру Роману Головченко – прим. ред.], надо отправить несколько пачек этих. Отправь. Что привлекло? Это важно для журналистов. Вот вы разложили, молодцы, чего поехала и сколько на что денег просила. Байден клюнул на то, что там будет создана опорная база агитационно-пропагандистского толка – психологических атак против Беларуси и России. У него сейчас полное замыкание на Россию. Вы видели: бензоколонка, нефть, ядерное оружие. Он переживает, он чуть ли не с ума сходит, и вот надо что-то делать. Это говорит о недальновидности президента. Не может руководитель страны, которая лидирует в мире, себя так вести. Поэтому Байден, конечно, поможет. Но на две минуты, пока видит человека, а потом никто в это ввязываться не будет. Потому что большая политика делается в тиши кабинетов.