Александр Лукашенко: подрывная деятельность велась годами. У лидера правозащитного центра «Вясна» Беляцкого найден архив за 25 лет

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы вы понимали, эта деятельность не ограничилась бы информационной пропагандой и угрозами в адрес сторонников власти. Эти люди в любой момент были готовы перейти от слов к делу. В их арсенале обнаружено (на момент 29 июля) незарегистрированное пневматическое, боевое, охотничье, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, элементы самодельных взрывных устройств. Когда мне принесли фотографии всех этих арсеналов, можно было в ужас прийти.

Вдохновлялись все эти сторонники «перемен» в прямом смысле фашистской идеологией. Обнаружены при обысках нацистская символика, книга «Майн кампф» и другая экстремистская литература. Но главная мотивация – деньги. Найдены расписки о получении определенных сумм. Мы располагаем документацией, подтверждающей получение организациями и отдельными лицами денежных средств из-за рубежа. Доказательства финансирования так называемых независимых профсоюзов и деструктивных негосударственных организаций были найдены у представителя немецкого фонда имени Эберта. Что важно, подрывная деятельность велась годами. Речь не о последних двух-трех. У лидера правозащитного центра «Вясна» Беляцкого найден архив за 25 лет. Вся структура расписана за 25 лет. Я должен похвалить наш КГБ за оперативность.

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