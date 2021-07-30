Александр Лукашенко: Первая мировая война. Где мясорубка разгорелась? Здесь. Мы кому-то нужны были? Не очень

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поход Наполеона – мы-то в чем были виноваты? Они что, к нам шли? Нет. Возьмите позднее событие и очень яркое – Первая мировая война. Где мясорубка в основном разгорелась? Здесь. Мы кому-то нужны были? Не очень. Особенно Вторая мировая война и ее апогей – Великая Отечественная война. Что, против нас она была? Не только против нас. Ну, судьба, наверное, наша такая. Но тогда мы смотрели налево, направо, больше на Восток, на Кремль, там принимались решения, а сейчас здесь они должны приниматься. И мы прежде всего должны думать о защите своего отечества. Мы с вами вот здесь, в этом небольшом относительно страны зале сконцентрированы люди, от которых зависит судьба родины, судьба нашей Беларуси. И от того, как мы будем мобилизованы и едины, сплочены, не только в своих помыслах, но и в действиях, зависит будущее, и не только нас – наших детей.

Читайте также:

Виктор Хренин: периодически вскрывается нарушение воздушных границ Беларуси. Только с апреля по июнь таких было три

Президент Беларуси: их так ничему начало ВОВ не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость

Александр Лукашенко: подрывная деятельность велась годами. У лидера правозащитного центра «Вясна» Беляцкого найден архив за 25 лет