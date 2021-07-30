Иван Тертель: в Киеве и Вильнюсе реализуются планы по созданию информационных антибелорусских хабов

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Центром информационно-психологических операций Польши, стран Прибалтики и Украины при поддержке США активизированы действия по влиянию на информационное пространство Республики Беларусь в рамках концепции изоляции власти. Используются подконтрольные так называемые независимые СМИ, реализуются планы по созданию крупных информационных хабов антибелорусской направленности в Киеве и Вильнюсе. Параллельно осуществляются кибератаки на инфраструктуру органов власти и правоохранительного блока.

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