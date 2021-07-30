Лукашенко о Тихановской: мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Она говорит, что ее заставили (это я сегодня прочитал в докладе) выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос.
Она пришла (вот генерал Павлюченко) к нему [начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Андрей Павлюченко – прим. ред.] и просит: «Скажите Президенту, я хочу уехать». Так было, дословно. Ты мне доложил. Я говорю: пусть едет.
Это после того, Валерий Павлович [Валерий Вакульчик, который в тот период руководил КГБ Беларуси. – прим. ред.], как их хотели сжечь в этом доме. Помнишь, когда я тебе приказал «Альфу» снять с улиц. Он кричал: «Александр Григорьевич, как «Альфу» снять, они Дворец Независимости...» – Снимай, – говорю. – С тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом. Сожгут же негодяи и нас обвинят.
Это все было подстроено спецслужбами, когда они собрали Координационный совет и прочее, привели в отдельный дом. И эта дура туда поперлась. Но благо, что у нее там в окружении был кто-то из наших военных, охранял ее. И он сообразил, что быть беде: зачем нас туда собирают? Он понимал, кто может решить этот вопрос. И он позвонил в МВД. Казакевич, по-моему, занимался в МВД. И я буквально (понимаете, интуиция) говорю: Валерий Павлович, немедленно снимай «Альфу», переодень, чтобы не военные были, а в «гражданке», но продемонстрируй, что мы уже увидели, чего они хотят. И это нас спасло.
И, по-моему, на следующий день или в этот день она прибежала. Я говорю: хорошо, передайте ей, МВД поможет (уже в деталях рассказываю, коль она отозвалась) тебе выехать к детям. Про мужика своего ни слова. Она попросила какую-то с Витебска семью. И еще ты эту семью там на границе ожидал – она приехала с мужем и детьми. Мы сделали все, что просила. Ну едь к детям, мы понимаем. Я вообще против женщин не воюю. Не успели выехать – звонит: «Александр Григорьевич, говорит, что у нее нет денег». Я говорю: возьми попроси (не буду говорить компанию, у государственной компании), сколько хочет, 15 тысяч долларов, да? Дай 15 тысяч долларов, пусть едет. Это все-таки дети. Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю.
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