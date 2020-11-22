Что происходит за пределами Беларуси и как ситуация в мире сказывается на нашей стране?

Новости Беларуси. «Мир прежним уже не будет» – сколько раз мы произносили эту фразу? Сколько раз события поворачивали траекторию мировой истории, то выводя ее на взлетную полосу, то заводя в тупик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Это воскресенье, 22 ноября, уж точно станет реперной точкой. 22 ноября США выходят из Договора по открытому небу (теперь уже официально), который 1992-м стал одним из инструментов укрепления доверия между странами после «холодной войны». Теперь этого доверия, очевидно, становится меньше. Для международной безопасности – совсем не лучший момент. Да и весь 2020-й, похоже, войдет в историю как год серьезных испытаний для мировой геополитики.

Выборы в тех же США, которые оставляют пока слишком много вопросов. Конфликт между Арменией и Азербайджаном – так поставлена ли здесь точка? Небывалая волна протестов в Европе: от Франции до Польши. И все это многократно помножить на пандемию, которая тащит за собой кризис целых отраслей экономики. Вот уж действительно, «мир прежним уже не будет». Каково место Беларуси во всех этих хитросплетениях, интригах и подковерных играх? Как действовать нам, находясь на перекрестке чужих интересов? Формула проста и неизменна: Минск готов говорить со всеми на языке дипломатии.

О внешней политике на неделе много говорили во Дворце Независимости. И на встрече во вторник, 17 ноября, и в кадровый четверг – а здесь очень интересная ротация в нашем дипломатическом корпусе. Алена Сырова о том, что происходит на внешнем контуре.

Алена Сырова, корреспондент:

Последние несколько месяцев СМИ только и успевают сообщать о том, кто покритиковал, выразил озабоченность, не признал, пригрозил официальному Минску, кто ввел санкции, кто только собирается это сделать. Глядя на такую информационную картину, складывается впечатление, что буквально все отвернулись от нас. И в то же время (взять хотя бы уходящую неделю) Президент Беларуси проводит встречи с главой внешнеполитического ведомства, назначает послов. А на будущей неделе и вовсе готовится во Дворце Независимости принять дипломатов из нескольких государств. Так что же тогда происходит на нашем внешнем контуре? Мы попытались разобраться, какие есть варианты развития событий и стоит ли ставить точку на белорусской мечте о многовекторности.

Как бы кто ни иронизировал над высказываниями о переделе мира, едва ли можно отрицать, что тренды в мировой политике задают несколько глобальных игроков. Они ведут борьбу за ресурсы, сферы влияния, зачастую играя судьбами целых стран. И пусть речь здесь уже давно не только о США и России (мир стал все же многополярным), но именно противостояние Восток – Запад ставит Беларусь в весьма интересное и непростое геополитическое положение.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

Если есть черноморско-балтийский ошейник, как на карте, Россия навеки становится региональной державой. Сегодня в этом ошейнике есть только один пробел – Беларусь.

При таком раскладе у нас всего два пути: примкнуть к одному из центров силы или выстраивать отношения со всеми, таким образом сохраняя суверенитет и возможность маневрировать. В основе политики – экономические интересы. Дабы уйти от унаследованной со времен СССР зависимости от России, поставили цель диверсифицировать торговые отношения. Помните принцип – 30-30-30? ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия. Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам экономики И все бы ничего, но путь, который белорусы выбирают с периодичностью в пять лет, и то, как это происходит, каждый раз не устраивает кого-то из партнеров, обычно с западного направления. Практически после всех президентских выборов в Беларуси образцы демократии ЕС и США против нас вводили эмбарго, замораживали контакты.

Алена Сырова:

Исключением стал 2015-й, когда санкционная риторика сменилась на попытки конструктивно договориться. В итоге за пять лет мы увеличили и товарооборот, и политические контакты. В какой-то момент стало казаться, что дружная европейская семья с распростертыми объятиями готова принять последнюю диктатуру Европы такой, какая она есть. Ключевое слово – казаться. Александр Тиханский:

Помпео и так далее – это попытка переориентировать Беларусь на Запад. Если вы геополитический противник, то им и останетесь. Вопрос другой: на какой степени договариваться? Политолог Алексей Беляев: ЕС сделал ставку до начала выборов, чтобы изменить вектор нашей многовекторной политики

Сергей Рекеда, аналитик, директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

Мы на себя берем только функцию того, чтобы никакие интервенции, никакие военные вторжения, гибридные не помешали процессу урегулирования. Мы имеем на это право в силу договоренностей в рамках Союзного государства. Градус снизили, но атаки не прекратились. Литва и Польша занялись откровенным буллингом в отношении официального Минска, стали призывать сильных мира сего к ужесточению санкций и даже в этом преуспели. Правда, пока дело дошло только до персональных ограничений, которые страны ЕС, США и Канада консолидировано приняли в отношении топ-чиновников и Президента.

Беларусь, конечно, не оставляет без внимания выпады партнеров. На все санкции отвечает зеркально. Владимир Макей после совещания у Президента намекнул: мы готовы к любому развитию событий, и если экономические санкции все же последуют, ответ будет ощутимым. Директор украинского издания: «Беларусь устояла благодаря помощи России, но была очень важна позиция Китая»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

У нас есть масса вопросов, которые являются чувствительными для всех сторон, и мы заинтересованы в том, чтобы эти вопросы разрешались в конструктивном ключе, а не под давлением, шантажом или под каким-то санкционным прессингом. Владимир Макей: мы не заинтересованы в санкционной политике, но вынуждены будем реагировать на это