Почему на сегодняшний день Европа не может понять? Все говорят: к войне, о войне, о войне. Но ведь они же перестанут существовать.
Слабое место, я говорю, у нас сегодня одно – подрастающее поколение, те, кто нас сменит.
Вот что надо понимать: есть вещи, которые незыблемы. Они вот, скажем так, то, что обнажает весь фундамент нашей духовности.
«Сербию Россия старалась никогда не бросать. Вот эта ситуация вчера проявилась. Какую-то роль в этом опять же знает Израиль»
«На сегодняшний день они начинают доверять только искусственному интеллекту»
«Ставим клеймо. Создали как Суннитское оппозиционное крыло в Палестине. »
«Надо просто вести, скажем так, даже в плане учебной боеспособности своей армии, показывать свои возможности, чтобы не дать даже мысли такой пробраться. Что можно сюда напасть. Вот это главное, мне кажется, на сегодняшний день. Чтобы не то что победить, а вот именно еще не дать».
«На сегодняшний день попросту вбить в головы европейским политическим элитам, что с вами никто цацкаться не будет. И не будут рыть окопы на тысячи километров и воевать такими же методами, техникой и оружием, как на специальной военной операции в Украине».
«Не знаю, насколько внутри для для украинцев это положительно сыграет, но в плане переговорном, и в плане вообще дипломатических каких-то шагов с ними будет довольно тяжело».
«Говорить о том, что Америка, Трамп решится на войну в Венесуэле, для меня это самые-самые крайние вещи, которые могут произойти в этой ситуации. Самые крайние».
«Энергопотребление, особенно в сельском хозяйстве, ожидается, что буквально через 5-6 лет оно увеличится почти на 100 %. 100 % увеличение потребности энергии только для одной сферы нашего хозяйства, народного хозяйства».
«Где есть деньги, туда и пойдем, то и будем делать. А какая там безопасность или что-то еще – это их уже давно не волнует».
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