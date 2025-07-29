Герасимов и Арутюнян проиграли в первом круге теннисного турнира в Астане

Белорусские теннисисты неудачно стартовали на челленджере в Астане. Первый же раунд оказался непреодолимым для двух наших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов уступил более рейтинговому представителю Индии – Карану Сингху. И если в первой партии наблюдалась довольно упорная борьба, то во второй преимуществом всецело владел оппонент. В итоге поражение – 5:7, 1:6. Эрик Арутюнян, занимающий в планетарном топе 501-е место, проиграл в трехсетовом поединке 248-й ракетке мира Ивану Гахову из России – 1:6, 7:6, 5:7. Впереди у Эрика выступление в парном разряде. Турнир в Астане завершится 3 августа.