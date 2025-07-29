Военные Таиланда и Камбоджи согласовали план по снижению напряжённости на границе

Военные Таиланда и Камбоджи согласовали план по деэскалации на границе. Отмечается, что новые меры включают в себя немедленное прекращение огня, запрет на применение силы против гражданского населения и запрет на увеличение численности войск, а также содействие обмену ранеными и телами погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, военные договорились о создании совместной координационной группы на местном уровне для предотвращения дальнейших инцидентов. Накануне стороны договорились о прекращении огня после нескольких дней напряженных переговоров при посредничестве Малайзии. В полночь на 29 июля соглашение вступило в силу и обстрелы прекратились.

Вооруженные столкновения, вспыхнувшие 24 июля, грозили перерасти в полномасштабную войну. Стороны обвиняли друг друга в эскалации после того, как в мае солдат из Камбоджи погиб в результате подрыва на мине на территории, которую оба государства считают своей.

В результате Камбоджа применила системы залпового огня, а Бангкок нанес авиаудар по расположениям вооруженных сил Камбоджи. За четыре дня эскалации счет погибших шел на десятки, а количество эвакуированных перевалило за сотни тысяч.