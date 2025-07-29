Петровский: интеграция БРИКС и ШОС идёт очень медленно, пока НАТО и ЕС латают дыры

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу Александра Лукашенко с главой МИД Эфиопии, дрон над Беларусью и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу Александра Лукашенко с главой МИД Эфиопии, дрон над Беларусью и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.
Петр Петровский, политолог:
Нам говорят, не надо входить в блоковое мышление. Если бы блоковое мышление было в голове, это была бы ошибка анализа. А у нас имеется блоковая практика. Блоковая практика. Вот давайте посмотрим: они сколотили блок, Австрию сейчас в НАТО втягивают. Австрия хочет отказаться от нейтралитета. Но она уже там. Я думаю, следующая будет Швейцария. Я не удивлюсь, если НАТО начнет расширяться за счет сателлитов и марионеток американцев в Юго-Восточной Азии – Корея, Япония, какой-нибудь Сингапур. Все они вот это будут делать, и мы должны быть к этому готовы. Пока, к сожалению, на мой взгляд, интеграция БРИКС, ШОС идет очень медленно. Поэтому, пока оно так происходит, они пытаются латать дыры, когда их гегемония сдувается. Шарик гегемонии. Они пытаются это делать. И у них есть инструменты. Давайте тоже говорить правду. Беларусь тут делает все возможное. Беларусь находится в авангарде. Мы провели Евразийский экономический форум ЕАЭС. Президент Беларуси и его предложения были наилучшими предложениями, касались выполнения…
Слушайте, в этом году должен был работать уже весь договор ЕАЭС. 18 пунктов до сих пор не работает, стыд и срам, если честно. В такой ситуации там уже должно быть дополнительное соглашение, углубление. И Президент говорит, что с экономического мы должны уже на социальный союз идти, включать политические механизмы, ОДКБ усиливать. А что мы видим? Дезинтеграционные процессы. Когда вылез дедушка Трамп и говорит, нет, вы знаете, мы возьмем в аренду Зангезурский коридор. Ну подождите, это что? Это прямой вызов ОДКБ, прямой вызов конкретно Ирану, и в том числе и нам, которые пользуются коридором Север – Юг и иранскими портами. То есть это подрыв общей евразийской безопасности на пространстве Закавказья.