Петровский: интеграция БРИКС и ШОС идёт очень медленно, пока НАТО и ЕС латают дыры

Петр Петровский, политолог:

Нам говорят, не надо входить в блоковое мышление. Если бы блоковое мышление было в голове, это была бы ошибка анализа. А у нас имеется блоковая практика. Блоковая практика. Вот давайте посмотрим: они сколотили блок, Австрию сейчас в НАТО втягивают. Австрия хочет отказаться от нейтралитета. Но она уже там. Я думаю, следующая будет Швейцария. Я не удивлюсь, если НАТО начнет расширяться за счет сателлитов и марионеток американцев в Юго-Восточной Азии – Корея, Япония, какой-нибудь Сингапур. Все они вот это будут делать, и мы должны быть к этому готовы. Пока, к сожалению, на мой взгляд, интеграция БРИКС, ШОС идет очень медленно. Поэтому, пока оно так происходит, они пытаются латать дыры, когда их гегемония сдувается. Шарик гегемонии. Они пытаются это делать. И у них есть инструменты. Давайте тоже говорить правду. Беларусь тут делает все возможное. Беларусь находится в авангарде. Мы провели Евразийский экономический форум ЕАЭС. Президент Беларуси и его предложения были наилучшими предложениями, касались выполнения…