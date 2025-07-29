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Польша планирует взять кредит на вооружение на 45 млрд евро

29 июля 2025 19:38
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Милитаризация Европы идет ускоренными темпами, и Польша, похоже, намерена занять лидирующие позиции в этом процессе. Варшава, не теряя времени, решила воспользоваться возможностью, предоставляемой фондом милитаризации Евросоюза, и направила в Брюссель заявку на получение займов на колоссальную сумму – 45 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша планирует взять кредит на вооружение на 45 млрд евро-2

Это составляет почти треть от общего объема фонда, размер которого на данный момент достигает 150 миллиардов евро. Однако получит ли Польша желаемую сумму, пока неизвестно. Все будет зависеть от количества заявок и решения Еврокомиссии. Конкуренция обещает быть высокой – интерес проявляют около 20 стран ЕС.

Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации в мае 2025 года. Он является частью масштабной программы военного строительства, инициированной Еврокомиссией и рассчитанной до 2030 года. Общий объем инвестиций в оборону должен составить до 800 миллиардов евро. Планируется, что все эти деньги будут привлечены в виде займов.

# Международная политика

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