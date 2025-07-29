Сборные Беларуси по волейболу готовятся к международным матчам

Белорусские волейболисты начали подготовку к серии матчевых встреч. В соперниках сильнейшие оппоненты – сборные России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер женской дружины Сергей Чесновицкий вызвал на сбор 16 спортсменок. В числе лидеров Надежда Столяр, Анна Давыскиба, капитан команды Татьяна Маркевич, но есть и новобранцы. Аида Даутова – лучший игрок прошлого сезона, выступала за РГУОР-2008. Эта команда остановилась в шаге от отечественного пьедестала. А Евгения Тинникова стала лучшей нападающей в чемпионате. Девушкам нет и 18 лет, но они уже вызваны во взрослую сборную. Главком делает акцент на сыгранности и обороне.

Сергей Чесновицкий, главный тренер женской национальной команды по волейболу:

Готовимся к тому моменту, когда ворота откроются. То есть мы должны быть к этому времени готовы, должны быть хоть немного сыграны. Поэтому эти игры нужны. Единственный вариант на сегодняшний день – это Россия, но эти игры нужны. Россия обладает такой глубиной состава, что второй состав мало чем уступает первому. И поэтому в любом случае, с кем бы мы ни играли, какой бы состав ни был у России, нас интересует в первую очередь своя игра.