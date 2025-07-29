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Сборные Беларуси по волейболу готовятся к международным матчам

29 июля 2025 20:04
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Белорусские волейболисты начали подготовку к серии матчевых встреч. В соперниках сильнейшие оппоненты – сборные России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборные Беларуси по волейболу готовятся к международным матчам-2

Главный тренер женской дружины Сергей Чесновицкий вызвал на сбор 16 спортсменок. В числе лидеров Надежда Столяр, Анна Давыскиба, капитан команды Татьяна Маркевич, но есть и новобранцы. Аида Даутова – лучший игрок прошлого сезона, выступала за РГУОР-2008. Эта команда остановилась в шаге от отечественного пьедестала.

А Евгения Тинникова стала лучшей нападающей в чемпионате. Девушкам нет и 18 лет, но они уже вызваны во взрослую сборную. Главком делает акцент на сыгранности и обороне.

Сборные Беларуси по волейболу готовятся к международным матчам-4

Сергей Чесновицкий, главный тренер женской национальной команды по волейболу:
Готовимся к тому моменту, когда ворота откроются. То есть мы должны быть к этому времени готовы, должны быть хоть немного сыграны. Поэтому эти игры нужны. Единственный вариант на сегодняшний день – это Россия, но эти игры нужны. Россия обладает такой глубиной состава, что второй состав мало чем уступает первому. И поэтому в любом случае, с кем бы мы ни играли, какой бы состав ни был у России, нас интересует в первую очередь своя игра. 

Сборные Беларуси по волейболу готовятся к международным матчам-6

Татьяна Маркевич, капитан женской национальной команды по волейболу:
Замечательная атмосфера. Некоторые игроки еще не доехали, с нетерпением их ждем. Есть новые игроки, молодежь. Думаю, они быстро вольются в коллектив, потому что мы хорошо настроены. Все держится на юморе.

Женская национальная команда Беларуси примет гостей на своей площадки, во Дворце спорта, 16 и 17 августа, а наши мужчины отправятся в Новосибирск.

# Волейбол

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