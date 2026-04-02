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Новости по тегу #Сергей Рекеда

Как зарождалось Союзное государство и чем оно живет сегодня? Легендарные кадры
02 апреля 2026 17:31

Как зарождалось Союзное государство и чем оно живет сегодня? Легендарные кадры

Финансовые прорывы и инициативные проекты – подводим итоги председательства Беларуси в ЕАЭС
02 января 2026 16:35

Финансовые прорывы и инициативные проекты – подводим итоги председательства Беларуси в ЕАЭС

Рекеда: отношения Беларуси и России – это особый уровень доверия и синхронность действий
12 октября 2025 17:57

Рекеда: отношения Беларуси и России – это особый уровень доверия и синхронность действий

В Брюсселе ведутся разговоры о смене курса в отношении Минска
05 октября 2025 16:43

В Брюсселе ведутся разговоры о смене курса в отношении Минска

Саммит БРИКС – Беларусь набирает очки на международной арене
26 октября 2024 09:31

Саммит БРИКС – Беларусь набирает очки на международной арене

ЕАЭС: нам чем стоит поработать и как справляется в условиях санкций? Обсудили перспективы с экспертом
30 сентября 2024 16:50

ЕАЭС: нам чем стоит поработать и как справляется в условиях санкций? Обсудили перспективы с экспертом

Беларусь и Россия подписали договор об объединённом энергорынке
30 июля 2024 17:35

Беларусь и Россия подписали договор об объединённом энергорынке

Рекеда: Запад освободил ниши для предприятий – наша экономика эти ниши и заполнила
23 июня 2024 17:33

Рекеда: Запад освободил ниши для предприятий – наша экономика эти ниши и заполнила

«Это фактически Высший госсовет Союзного государства». Эксперт о визите Путина в Беларусь
25 мая 2024 10:56

«Это фактически Высший госсовет Союзного государства». Эксперт о визите Путина в Беларусь

Ровно 24 года назад было создано Союзное государство. Что о знаковой дате говорят эксперты?
08 декабря 2023 17:49

Ровно 24 года назад было создано Союзное государство. Что о знаковой дате говорят эксперты?

Путин: США позволяют себе делать то, что сами считают преступлением
15 сентября 2023 17:47

Путин: США позволяют себе делать то, что сами считают преступлением

Сергей Рекеда: Беларусь отвела развитие внутриполитического российского кризиса от экстремального сценария
25 июня 2023 10:49

Сергей Рекеда: Беларусь отвела развитие внутриполитического российского кризиса от экстремального сценария