Новости по тегу #Сергей Рекеда

Крепкое рукопожатие Александра Лукашенко и Бориса Ельцина в Москве в 1996-м стало историческим. Тогда президенты поставили подписи под первым документом об интеграции стран.
В год председательства Беларуси доля национальных валют в расчетах внутри Евразийского экономического союза достигла 93 % и это один из важнейших трендов, который будет продолжен.
«Да, есть формат СНГ, да, есть формат Евразийского экономического союза, но взаимодействие России и Беларуси, отношения между ними – это все равно особая история».
Эксперты признают, что США повлияли на это. Но Европа разрознена, так что ожидать от нее много не стоит.
На заседании «БРИКС плюс/аутрич» Александр Лукашенко обозначил ряд первостепенных направлений, наработки в которых востребованы во многих странах.
Евразийский межправсовет, а также экономический форум ЕАЭС принимает армянская столица. В Ереван уже прибыл белорусский премьер Роман Головченко. В повестке – более 20 вопросов, некоторые из которых планируется обсудить в узком кругу.
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