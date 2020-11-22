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Антон Савичев: «Мы в Украине все понимаем, на чьём бензине мы ездим»

22 ноября 2020 20:21
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Новости Беларуси. Сколько раз события поворачивали траекторию мировой истории, то выводя ее на взлетную полосу, то заводя в тупик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каково место Беларуси во всех этих хитросплетениях, интригах и подковерных играх? Как действовать нам, находясь на перекрестке чужих интересов? А здесь наша формула проста и неизменна: Минск готов говорить со всеми на языке дипломатии.

Антон Савичев: «Мы в Украине все понимаем, на чьём бензине мы ездим»-1

Алена Сырова:
Семь лет назад случился Майдан, а украинцы до сих пор спорят, стоила ли «Революція Гідності» последствий, крымского вопроса и теперь уже перманентной войны на Юго-Востоке?

Когда запахло жаренным и у нас, с нескрываемым интересом южные соседи следили за происходящим, искали сходства и подбадривали невероятных белорусов. Теперь акценты сместились.

Антон Савичев: «Мы в Украине все понимаем, на чьём бензине мы ездим»-4

Антон Савичев, главный редактор Vesti.ua:
Открытие атомной электростанции уже обсуждалось в Украине, живо обсуждалось на экспертном уровне, вообще экономика Беларуси. Есть сравнение между экономикой Украины и экономикой Беларуси: у нас такое произошло, в Беларуси такое не произошло. А что там у белорусов? Заводы какие открылись?

В принципе, мы в Украине все понимаем, на чьем бензине мы ездим. Поэтому, когда были последние новости о стачках на заводах, когда призывали останавливать заводы, в Украине в первую очередь начали обсуждать момент того, на чем мы ездить будем, если вдруг бензин перестанет поступать.

Антон Савичев: «Мы в Украине все понимаем, на чьём бензине мы ездим»-7

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# Беларусь-Украина # общество # Алена Сырова # Антон Савичев # Фотофакт

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