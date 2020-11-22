Антон Савичев: «Мы в Украине все понимаем, на чьём бензине мы ездим»

Новости Беларуси. Сколько раз события поворачивали траекторию мировой истории, то выводя ее на взлетную полосу, то заводя в тупик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каково место Беларуси во всех этих хитросплетениях, интригах и подковерных играх? Как действовать нам, находясь на перекрестке чужих интересов? А здесь наша формула проста и неизменна: Минск готов говорить со всеми на языке дипломатии.

Алена Сырова:

Семь лет назад случился Майдан, а украинцы до сих пор спорят, стоила ли «Революція Гідності» последствий, крымского вопроса и теперь уже перманентной войны на Юго-Востоке? Когда запахло жаренным и у нас, с нескрываемым интересом южные соседи следили за происходящим, искали сходства и подбадривали невероятных белорусов. Теперь акценты сместились.