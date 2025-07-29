Сотрудничестве в сфере ВПК говорит о высоком уровне доверия – Петровский об отношениях Беларуси и Эфиопии

Петр Петровский, политолог:

Мы не должны забывать, что Эфиопия является важным государством в логистике, в транзите, находясь в Восточной Африке. И, конечно, для Эфиопии главная борьба – с проявлениями разного рода терроризма. Он имеет место быть. Более того, в этом заинтересована и Китайская Народная Республика. Я напомню, что в Джибути, а это буквально недалеко, на границе с Эфиопией, у КНР имеется даже военная база фактическая, которая обеспечивает безопасность транзита китайских грузов. Я напомню, что недалеко там находится такая страна, как Сомали. Мы помним, там и пираты, и прочие моменты существовали. Поэтому для Эфиопии важным моментом является в том числе обеспечение общественной и национальной безопасности. И, конечно, понятно, что сотрудничество в области военно-промышленного комплекса – это очень деликатный вопрос. Но можем говорить, что с Эфиопией он уже начал прорабатываться.

Потому что не с каждым государством, не только Президент нашей страны, любой руководитель государства будет начинать даже диалог и разговор о закупке вооружений. Я напомню, что очень многие страны пытались приобрести у нас вооружение. Почему? Не каждой стране Беларусь доверяет в плане вооружений. Потому что это передача определенных технологий, и нам нужны гарантии, что наши технологии не окажутся не только у НАТОвцев, а вот некоторые страны, не члены НАТО, но проводят… Вот Японию взять. Помним, задержали шпиона японского. Мы же не хотим, чтобы у японцев оказались наши технологии.

Я просто к чему говорю. Когда возникает в отношениях вопрос сотрудничества в военно-промышленном комплексе, это означает, что уровень отношений и уровень доверия таков, который это позволяет делать. Это мы должны понимать. А что в белорусско-эфиопских отношениях, когда вот появился товарищ Пантус в диалоге Президента и представителя Эфиопии? Это только демонстрация как раз, что уровень доверия на сегодняшний день таков, что позволяет нам об этом говорить.