Владимир Макей: мы не заинтересованы в санкционной политике, но вынуждены будем реагировать на это

Новости Беларуси. Беларусь, как и прежде, нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами. Об этом Александр Лукашенко 17 ноября заявил во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы внешней политики сейчас самые обсуждаемые. После избирательной кампании Беларусь превратилась в арену противостояния чужих интересов. И это несмотря на то, что у так называемых неравнодушных в своих странах хватает проблем. Алена Сырова, корреспондент:

Александр Лукашенко в последнее время регулярно обращается к неравнодушным руководителям государств, желающих помочь, с просьбой жить мирно и дружно, как и подобает соседям. Но очевидно: по ту сторону границы слышать не готовы. Вместо этого новые призывы к сильным мира сего ужесточить санкции в отношении не только официальных лиц, но и самих белорусов, получается.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы вдруг видим, что забыли о том, что надо заботиться о благополучии белорусского народа, а надо как можно больше предложить санкций против Беларуси. Причем таких санкций, что могут действительно болезненно ударить по благосостоянию конкретного человека. Ну, тогда посмотрим, какое будет отношение со стороны этого конкретного человека к тем людям, которые призывают к санкциям против своего же народа. Алена Сырова:

Ну, и как на такое не реагировать? Отмечу, что официальный Минск лишь делает симметричные шаги в ответ на санкции против нас. Например, 17 ноября дополнили санационный список лиц из ЕС и Канады, зеркально отразив ранее принятые ими меры. Кроме того, приостановили работу координационной группы «Беларусь – Евросоюз», в рамках которой обсуждались различные вопросы нашего взаимодействия. Да и в «Восточном партнерстве» уровень участия нашей страны понижен до экспертного – это значит, что все контакты на этой площадке отныне через постпреда, а не главу МИД. Кстати, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано тут же поспешил прокомментировать заявление Владимира Макея.

Алена Сырова:

А разве кто-то соревнуется? Напротив...