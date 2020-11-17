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Александр Лукашенко: наша страна стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны

17 ноября 2020 18:30
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Новости Беларуси. Беларусь, как и прежде, нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания во Дворце Независимости 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: наша страна стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны-1

Алена Сырова, корреспондент:
Борьба за территории, влияние, ресурсы. Конфликты на религиозной или экономической почве. Едва ли в истории можно отыскать период эдакого мира во всем мире. Напряженность в международных отношениях в 2020 году возросла еще и за счет пандемии. COVID-19 подкосил крупнейшие экономики, вынужденная изоляция целых стран обозлила их жителей, а политические разногласия и выяснения отношений сверхдержав грозят появлением новых горячих точек на карте.

Александр Лукашенко: наша страна стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны-4

Алена Сырова:
В силу географического положения Беларусь вынуждена принимать во внимание и реагировать на всевозможные вызовы и угрозы. Они возникают с завидным постоянством и так или иначе сказываются на нас. Например, войны на Ближнем Востоке, в Северной Африке явно стопорят реализацию наших экономических интересов в регионе. Под вопросом и развитие отношений по линии Минск – Вашингтон, поскольку за океаном все еще не определились с именем нового президента США. И, что-то подсказывает, выяснять будут долго. 

Александр Лукашенко: наша страна стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны-7

Заботит поведение наших западных соседей.

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Вместе с тем никуда не делось традиционное противостояние Востока и Запада, и слишком много чужих взглядов оказались устремлены в сторону нашей земли.

Александр Лукашенко: наша страна стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь пересекаются чужие интересы. Предупреждал о том, что мы можем превратиться в театр военных действий. Начнется война – не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние, и наша страна практически уже сегодня стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. В этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами.

Александр Лукашенко: наша страна стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны-13

Алена Сырова:
После электоральной кампании наши партнеры, которые и до выборов не упускали возможность уколоть Беларусь, начали откровенную травлю официального Минска: поток заявлений, критики, откровенной агрессии и вмешательство в наши внутренние дела. В какой-то момент показалось – правительства Литвы и Польши о белорусах пекутся больше, чем о собственных гражданах. Полякам даже пришлось выйти на массовый протест, чтобы решить наболевший вопрос – в ответ, правда, получили слезоточивый газ.

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Александр Лукашенко: наша страна стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны-16

Алена Сырова:
В наш адрес со стороны образцов ведения диалога с новой силой посыпались упреки и санкции. Казалось бы, в условиях пандемии нужно отложить политические разногласия, сосредоточится на экономике, а мы по инициативе соседей, получается, вернулись к тому, с чего начинали.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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