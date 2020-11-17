Александр Лукашенко: наша страна стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны

Новости Беларуси. Беларусь, как и прежде, нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания во Дворце Независимости 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Борьба за территории, влияние, ресурсы. Конфликты на религиозной или экономической почве. Едва ли в истории можно отыскать период эдакого мира во всем мире. Напряженность в международных отношениях в 2020 году возросла еще и за счет пандемии. COVID-19 подкосил крупнейшие экономики, вынужденная изоляция целых стран обозлила их жителей, а политические разногласия и выяснения отношений сверхдержав грозят появлением новых горячих точек на карте.

Алена Сырова:

В силу географического положения Беларусь вынуждена принимать во внимание и реагировать на всевозможные вызовы и угрозы. Они возникают с завидным постоянством и так или иначе сказываются на нас. Например, войны на Ближнем Востоке, в Северной Африке явно стопорят реализацию наших экономических интересов в регионе. Под вопросом и развитие отношений по линии Минск – Вашингтон, поскольку за океаном все еще не определились с именем нового президента США. И, что-то подсказывает, выяснять будут долго.

Заботит поведение наших западных соседей. Владимир Макей: мы не заинтересованы в санкционной политике, но вынуждены будем реагировать на это Вместе с тем никуда не делось традиционное противостояние Востока и Запада, и слишком много чужих взглядов оказались устремлены в сторону нашей земли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь пересекаются чужие интересы. Предупреждал о том, что мы можем превратиться в театр военных действий. Начнется война – не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние, и наша страна практически уже сегодня стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. В этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами.

Алена Сырова:

После электоральной кампании наши партнеры, которые и до выборов не упускали возможность уколоть Беларусь, начали откровенную травлю официального Минска: поток заявлений, критики, откровенной агрессии и вмешательство в наши внутренние дела. В какой-то момент показалось – правительства Литвы и Польши о белорусах пекутся больше, чем о собственных гражданах. Полякам даже пришлось выйти на массовый протест, чтобы решить наболевший вопрос – в ответ, правда, получили слезоточивый газ. Александр Лукашенко: я удивляюсь и не совсем понимаю, почему так против нашей многовекторности подскочили некие силы в России?