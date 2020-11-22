Прямой эфир

Директор украинского издания: «Беларусь устояла благодаря помощи России, но была очень важна позиция Китая»

22 ноября 2020 20:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сколько раз события поворачивали траекторию мировой истории, то выводя ее на взлетную полосу, то заводя в тупик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каково место Беларуси во всех этих хитросплетениях, интригах и подковерных играх? Как действовать нам, находясь на перекрестке чужих интересов? А здесь наша формула проста и неизменна: Минск готов говорить со всеми на языке дипломатии.

Директор украинского издания: «Беларусь устояла благодаря помощи России, но была очень важна позиция Китая»-1

Алена Сырова, корреспондент :
Сложившаяся ситуация показала, кто есть кто. По счастью, в союзниках не ошиблись: Китай и Россия – два крыла за спиной Беларуси.

Директор украинского издания: «Беларусь устояла благодаря помощи России, но была очень важна позиция Китая»-4

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики:
В первую очередь Беларусь устояла благодаря помощи России, но была очень важна позиция Китая и многих других стран, которые поздравили Александра Лукашенко с избранием. Нельзя было говорить о том, что Беларусь была изолирована в результате этих выборов. То есть можно говорить о конфликте с западными миром.

Читайте также:

Военно-политический аналитик: «Международная безопасность практически вся разложилась, никого ничто не сдерживает»

Руслан Бортник: у Украины отсутствует самостоятельная внешняя политика в отношении Беларуси

«Почему так громко, активно и достаточно безапелляционно говорят о санкциях?» Мнение политолога

# Международная политика # общество # Алена Сырова # Руслан Бортник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они нас узнают, мы их узнаем». Корреспондент Белтелерадиокомпании рассказала о том, как работает на акциях протеста
22 ноября 2020 20:56

«Они нас узнают, мы их узнаем». Корреспондент Белтелерадиокомпании рассказала о том, как работает на акциях протеста

Военно-политический аналитик: «Международная безопасность практически вся разложилась, никого ничто не сдерживает»
22 ноября 2020 20:29

Военно-политический аналитик: «Международная безопасность практически вся разложилась, никого ничто не сдерживает»

Антон Савичев: «Мы в Украине все понимаем, на чьём бензине мы ездим»
22 ноября 2020 20:21

Антон Савичев: «Мы в Украине все понимаем, на чьём бензине мы ездим»