Директор украинского издания: «Беларусь устояла благодаря помощи России, но была очень важна позиция Китая»

Новости Беларуси. Сколько раз события поворачивали траекторию мировой истории, то выводя ее на взлетную полосу, то заводя в тупик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каково место Беларуси во всех этих хитросплетениях, интригах и подковерных играх? Как действовать нам, находясь на перекрестке чужих интересов? А здесь наша формула проста и неизменна: Минск готов говорить со всеми на языке дипломатии.
Алена Сырова, корреспондент :
Сложившаяся ситуация показала, кто есть кто. По счастью, в союзниках не ошиблись: Китай и Россия – два крыла за спиной Беларуси.
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики:
В первую очередь Беларусь устояла благодаря помощи России, но была очень важна позиция Китая и многих других стран, которые поздравили Александра Лукашенко с избранием. Нельзя было говорить о том, что Беларусь была изолирована в результате этих выборов. То есть можно говорить о конфликте с западными миром.
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