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Новости по тегу #Международная политика

ПВО РФ сбила за ночь 560 украинских БПЛА над территорией России
10 октября 2026 08:23

ПВО РФ сбила за ночь 560 украинских БПЛА над территорией России

Трамп после разговора с Путиным: урегулирование кризиса в Украине приближается
10 октября 2026 07:53

Трамп после разговора с Путиным: урегулирование кризиса в Украине приближается

Трамп назвал разговор с Путиным «крайне успешным»
09 октября 2026 19:51

Трамп назвал разговор с Путиным «крайне успешным»

Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot
09 октября 2026 19:29

Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot

Литва планирует выделить на оборону астрономические 4,8 млрд евро
09 октября 2026 17:52

Литва планирует выделить на оборону астрономические 4,8 млрд евро

Апокалипсис и искусственный интеллект: Муковозчик о новой «пугалке» западного общества
09 октября 2026 17:26

Апокалипсис и искусственный интеллект: Муковозчик о новой «пугалке» западного общества

Лукашенко не сомневается в потенциале СНГ
09 октября 2026 17:11

Лукашенко не сомневается в потенциале СНГ

Французский бунт шагает по Европе: марш в центре Брюсселя перерос в беспорядки – и это только начало!
09 октября 2026 16:56

Французский бунт шагает по Европе: марш в центре Брюсселя перерос в беспорядки – и это только начало!

В Минске обсудили новации в деятельности Экономического суда СНГ
09 октября 2026 16:46

В Минске обсудили новации в деятельности Экономического суда СНГ

«Зачем терять то, что имеем». Лукашенко призвал руководство Молдовы подумать о простых людях
09 октября 2026 16:37

«Зачем терять то, что имеем». Лукашенко призвал руководство Молдовы подумать о простых людях

ИИ-войска – уже реальность. Что скрывают США? Рассказал Протасевич
08 октября 2026 18:42

ИИ-войска – уже реальность. Что скрывают США? Рассказал Протасевич

США отказались от наблюдателей ОБСЕ на выборах в ноябре
08 октября 2026 17:19

США отказались от наблюдателей ОБСЕ на выборах в ноябре