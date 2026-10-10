Новости по тегу #Международная политика

ПВО РФ за ночь сбила 560 БПЛА.
Путин и Трамп провели провел телефонный разговор 9 октября.
Американский президент Дональд Трамп высоко оценил итоги телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Представители НАТО и Евросоюза призывают Грецию и Испанию отправить Украине ракеты-перехватчики Patriot PAC-2, у которых подходит к концу срок эксплуатации.
Покупателям в Литве приходится готовиться к очередному росту расходов на питание.
«Тема конца света, апокалипсиса и Антихриста сейчас с новой силой возникла вдруг в западном мире, и в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, в связи с искусственным интеллектом».
Саммит глав государств СНГ прошел в Туркменистане.
На манифестацию профсоюзов вышли от 30 до 50 тысяч человек.
Участие в заседании Пленума приняли представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Президент прокомментировал предстоящий выход страны из СНГ.
Пока генералы передают войну алгоритмам, ИИ уже в мирное время взламывает чужие серверы и подбирается к критической инфраструктуре. Кто нажмет на тормоз, если машина не принимает отказов? И почему за чужую гонку технологий заплатит обычный человек?
И это при том, что за последние четверть века ни одна кампания в Америке не обходилась без этого «гуру» международного права и демократии.
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