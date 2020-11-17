Александр Лукашенко: я удивляюсь и не совсем понимаю, почему так против нашей многовекторности подскочили некие силы в России?

Новости Беларуси. Беларусь, как и прежде, нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания во Дворце Независимости 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Макей: мы не заинтересованы в санкционной политике, но вынуждены будем реагировать на это Вопросы внешней политики сейчас самые обсуждаемые. После избирательной кампании Беларусь превратилась в арену противостояния чужих интересов. И это несмотря на то, что у так называемых неравнодушных в своих странах хватает проблем.

Но даже в такой ситуации Беларусь готова идти на укрепление сотрудничества с зарубежными государствами. Тем более, пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб мировой экономике. Логично, что сейчас наоборот нужно обсуждать будущий товарооборот, а не настраивать друг против друга. Тему продолжит Алена Сырова. Алена Сырова, корреспондент:

В то время как одни давят, другие протягивают руку помощи – Китай и Россия поддержали нас в непростое время, еще раз подтвердив: союзник познается в беде. Правда, даже с близкими друзьями иногда возникает недопонимание. Не всем нравится естественное стремление Минска опираться на несколько опор, чтобы чувствовать себя уверенно. Всегда это воспринимается как недружественные шаги, попытки сбежать или куда-то отвернуться. Александр Лукашенко в очередной раз объяснил:

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вообще-то удивляюсь и не совсем понимаю, почему так против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации? Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии. Мы ведь четко заявили о том, что ближайший наш союзник, родная нам страна и народ – это Россия и россияне. Еще раз подчеркну: мы никогда не отворачивались от России. Никогда. Даже в те времена, когда о нас вытирали ноги. Если кто-то понимает наш путь на многовекторность, что мы в очередной раз, цитирую, отворачиваемся от России, это не так, это глупость. У нас сегодня половина экспорта нашей продукции, экспортоориентированной экономики, продается на внешних рынках вдали от нас и от России. Так слушайте, ну этот же вектор экономический, экспорт этот, нам же надо обеспечивать политически, дипломатически. Вот и вся многовекторность. Александр Лукашенко: Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто нас уважает, с нами считается Алена Сырова:

Миролюбие и многовекторность – два кита белорусской внешнеполитической деятельности. Небольшие государства, тем более, как мы зажатые между геополитическими гигантами, просто не могут выживать иначе. Это вопрос экономической безопасности.