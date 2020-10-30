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Александр Лукашенко: ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, защищал

30 октября 2020 17:36
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Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко встретился с генералами, руководителями правоохранительных ведомств и территориальных управлений, командирами спецподразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, защищал-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господь нам помог. Что хотели они у нас сотворить (и кое-что сделали) – видите, что происходит? Они против женщин вывели армию. Ну, это не против женщин – это, знаете, демонстрация перед воскресеньем, когда будет марш на Варшаву, чтобы потрясти всем: смотрите, армию вывели, мало не покажется. А нас же как упрекали?

Александр Лукашенко: ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, защищал-4

Эти, в Литве, даже трех процентов не набрали. Нам 3 % давали, а там даже 3 % не набрали. Это за Беларусь им.

И возьмите на юге. Ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, поддерживал, защищал и прочее. Грохнулся, 37 % пришло, и нигде не победил.

Мы не зловредные, но это урок многим, и им в том числе.

Александр Лукашенко: ему-то чего не хватало, я уже его поддерживал во всех начинаниях? Старался эту Украину, как только мог, защищал-7

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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