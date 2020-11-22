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Политолог Алексей Беляев: ЕС сделал ставку до начала выборов, чтобы изменить вектор нашей многовекторной политики

22 ноября 2020 17:06
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Новости Беларуси. «Мир прежним уже не будет» – сколько раз мы произносили эту фразу? Сколько раз события поворачивали траекторию мировой истории, то выводя ее на взлетную полосу, то заводя в тупик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каково место Беларуси во всех этих хитросплетениях, интригах и подковерных играх? Как действовать нам, находясь на перекрестке чужих интересов? Здесь наша формула проста и неизменна: Минск готов говорить со всеми на языке дипломатии.

Алена Сырова о том, что происходит на внешнем контуре.

Политолог Алексей Беляев: ЕС сделал ставку до начала выборов, чтобы изменить вектор нашей многовекторной политики-1

Алена Сырова, корреспондент:
К выборам-2020 наши партнеры создали благодатную почву, заранее для себя определив победителя. Готовы были оказать своему кандидату поддержку и с земли, и с воздуха.

В августе НАТО стянули внушительный воинский контингент, конечно, чтобы просто провести учения у порога бурлящей изнутри Беларуси. Почуяв неладное, в игру вступил наш восточный вектор. 

Политолог Алексей Беляев: ЕС сделал ставку до начала выборов, чтобы изменить вектор нашей многовекторной политики-4

Алексей Беляев, политолог, кандидат исторических наук:
Европейский союз сделал ставку заранее, еще до начала наших выборов на то, чтобы изменить вектор нашей многовекторной политики, сместить их через подогревание внутренних каких-то настроений, недовольства и через поддержку белорусских оппозиционных структур.

Основная задача ставилась – разрушение имеющихся у нас тесных и политических, и экономических, и социально-культурных связей, в первую очередь с Российской Федерацией.

# Международная политика # общество # Алена Сырова # Алексей Беляев # Фотофакт

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