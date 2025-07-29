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Петровский: если у коллективного Востока не будет внутренней солидарности, нас всех перестреляют

29 июля 2025 19:39
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу Александра Лукашенко с главой МИД Эфиопии, дрон над Беларусью и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.

Петровский: если у коллективного Востока не будет внутренней солидарности, нас всех перестреляют-2

Петр Петровский, политолог:
Конечно, хотелось бы больше консолидации, хотя, опять же, по Ирану, давай вспомним, в этой ситуации не было консолидации везде. Тоже в том же самом БРИКС, если мы уже говорим.

Григорий Азаренок, СТВ:
Вот, скажем прямо, Российская Федерация и Беларусь свою позицию обозначили четко, Китай.

Петр Петровский:
У Китая вообще, он Ирану конкретную помощь оказал.

Григорий Азаренок:
Через Пакистан караваны шли.

Петр Петровский:
Да что через Пакистан, напрямую шли. Они создали как раз в конце мая 2025 года, открыли соответствующее железнодорожное сообщение между Синьцзяном и Ираном через Центральную Азию. Поэтому здесь работало все.

Григорий Азаренок:
А вот, скажем так, другие партнеры по БРИКС, по коллективному Востоку, ну так...

Петр Петровский:
Вот и все ответы. Все ответы. Поэтому я здесь даже и не хочу говорить. Нет внутренней дисциплины. А если не будет внутренней солидарности и дисциплины коллективного Востока, тогда у нас просто по отдельности всех перестреляют. Вот мы должны о чем, что понимать и осознавать.

# Международная политика # Международное сотрудничество # Петр Петровский # Григорий Азаренок

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