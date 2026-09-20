Новости по тегу #Алексей Беляев

Как Польша превращается в самое взрывоопасное государство континента?
«Когда страны Балтии необдуманно вступили в Европейский Союз и необдуманно открыли свои границы, не создав ситуации равенства социального, экономического, то это привело к принципу сообщающихся сосудов, и все, что было, утекло туда».
Меня поразило: у них уже в 2000 году в Киеве националистические, пробандеровские взгляды у многих, кто выступал с трибун якобы ученых, оно звучало.
Когда потыкались, потыкались американцы, предлагая разные варианты, они тоже пришли, к удивлению своему, к мысли о том, что, ну да, надо менять переговорщика.
Мы, в принципе, сегодня уже выступаем для России как ориентир, на который надо равняться.
«То, что буду заниматься журналистикой, да еще и стану руководителем факультета профильного, это мне ни в каких снах не снилось до момента назначения».
«С одной стороны, проблемы, трагедии, ужасы – это хлеб журналистам. На них делаем репортажи, делаем свои материалы. Но, с другой стороны, конечно, по-человечески не хотелось бы, чтобы такие страшные вещи происходили».
«Универсального рецепта, как отличить фейк или ложную информацию от настоящей, нет, но есть простейшие вещи».
«У нас не было попытки революции. У нас была попытка именно насильственного свержения власти с целью передать власть в руки тех, кто потом готовился фактически уничтожить страну».
«Наши журналисты все востребованы государственными СМИ, за нашими выпускниками идет даже определенная охота».
«Журналист должен ориентироваться в современной политической, экономической обстановке, быть весьма культурным, начитанным, насмотренным человеком».
Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» смотрите 9 ноября в 10:15 на РТР-Беларусь.
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