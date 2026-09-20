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Новости по тегу #Алексей Беляев

У Сикорского опять проблемы с алкоголем? Эксперты о планах Польши победить Россию за 6 недель
20 сентября 2026 19:23

У Сикорского опять проблемы с алкоголем? Эксперты о планах Польши победить Россию за 6 недель

Почему молодые и работоспособные уезжают из Литвы и остаются в Западной Европе? Ответил Беляев
24 мая 2026 19:10

Почему молодые и работоспособные уезжают из Литвы и остаются в Западной Европе? Ответил Беляев

Беляев об Украине: у них уже с 2000-х были националистические и пробандеровские взгляды
11 февраля 2026 20:05

Беляев об Украине: у них уже с 2000-х были националистические и пробандеровские взгляды

Беляев о мирных переговорах по Украине: ступор создает Зеленский
11 февраля 2026 19:01

Беляев о мирных переговорах по Украине: ступор создает Зеленский

Беляев высказался о замедлении зарубежных соцмедиа в РФ
11 февраля 2026 18:01

Беляев высказался о замедлении зарубежных соцмедиа в РФ

Решил за 15 минут! Беляев о том, как стал деканам журфака и высшем образовании в Беларуси – интервью
09 ноября 2025 08:01

Решил за 15 минут! Беляев о том, как стал деканам журфака и высшем образовании в Беларуси – интервью

В чём разница между свободой слова и профессиональной этикой журналиста? Ответил Алексей Беляев
09 ноября 2025 07:49

В чём разница между свободой слова и профессиональной этикой журналиста? Ответил Алексей Беляев

Как фейк отличить от правды? Декан факультета журналистики БГУ дал совет студентам
09 ноября 2025 07:41

Как фейк отличить от правды? Декан факультета журналистики БГУ дал совет студентам

«Нас пытались сломать». Беляев вспомнил, как развивались события в 2020-м и почему это нельзя назвать революцией
09 ноября 2025 07:36

«Нас пытались сломать». Беляев вспомнил, как развивались события в 2020-м и почему это нельзя назвать революцией

Почему журфак БГУ отказался от платной формы обучения? Вот что говорит декан
09 ноября 2025 07:28

Почему журфак БГУ отказался от платной формы обучения? Вот что говорит декан

Профессия журналиста престижная? Ответил декан журфака БГУ
09 ноября 2025 07:21

Профессия журналиста престижная? Ответил декан журфака БГУ

Насколько востребованы выпускники журфака БГУ – Алексей Беляев в «Рецепте настоящего белоруса»
03 ноября 2025 18:22

Насколько востребованы выпускники журфака БГУ – Алексей Беляев в «Рецепте настоящего белоруса»