Прямой эфир

Новости по тегу #Майя Санду

В школах Молдовы ввели обязательное изучение выступлений лидеров страны
04 сентября 2026 17:23

В школах Молдовы ввели обязательное изучение выступлений лидеров страны

Опрос IMAS: большинство жителей Молдовы поддерживают диалог с Россией
08 апреля 2026 10:31

Опрос IMAS: большинство жителей Молдовы поддерживают диалог с Россией

Оппозиция в Молдове выдвинула серьёзные обвинения против правящей партии «Действие и солидарность»
24 ноября 2025 20:11

Оппозиция в Молдове выдвинула серьёзные обвинения против правящей партии «Действие и солидарность»

Международный валютный фонд прекратил финансирование Молдовы
12 ноября 2025 11:39

Международный валютный фонд прекратил финансирование Молдовы

USAID помогло Майе Санду победить на президентских выборах в Молдове
05 марта 2025 19:54

USAID помогло Майе Санду победить на президентских выборах в Молдове

В Молдове оппозиция пикетирует администрацию президента с требованием смены власти
22 февраля 2025 16:58

В Молдове оппозиция пикетирует администрацию президента с требованием смены власти

Санду призналась, что USAID поддерживает правящий режим в Молдове
11 февраля 2025 19:46

Санду призналась, что USAID поддерживает правящий режим в Молдове

24 декабря в Кишинёве состоялась инаугурация Майи Санду
24 декабря 2024 19:44

24 декабря в Кишинёве состоялась инаугурация Майи Санду

Захарова напомнила Санду заплатить за российский газ
18 декабря 2024 13:55

Захарова напомнила Санду заплатить за российский газ

Санду: в Молдове действует преступная группировка, которая покупает голоса избирателей
11 ноября 2024 18:40

Санду: в Молдове действует преступная группировка, которая покупает голоса избирателей

Наблюдатели ОБСЕ не нашли фальсификаций на выборах в Молдове и признали результаты
04 ноября 2024 18:02

Наблюдатели ОБСЕ не нашли фальсификаций на выборах в Молдове и признали результаты

Санду лидирует на президентских выборах после обработки 100% протоколов
04 ноября 2024 12:55

Санду лидирует на президентских выборах после обработки 100% протоколов