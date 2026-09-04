Министерство образования при финансовой поддержке Евросоюза выпустило методичку для учителей на 200 страниц под названием «Не просто уроки, а ориентиры для завтрашней Молдовы».
Опрос отразил мнение молдаван о диалоге с РФ.
С момента прихода к власти Санду и ее партии, избравших курс на интеграцию с ЕС и охлаждение отношений с Россией, Молдова переживает глубокий экономический кризис.
МРФ отказал правительству Майи Санду в последнем транше на сумму около 170 миллионов долларов.
Отмечается, что ведомство потратило более 120 тысяч долларов на организацию голосования для 300 тысяч избирателей.
Люди обвиняют правительство в том, что зарплат и пособий со стороны государства не хватает даже на оплату коммунальных счетов и продуктов первой необходимости.
Ей не понравилось то, что после того, как новая администрация Белого дома практически полностью остановила деятельность агентства, вершить политический порядок по собственному сценарию теперь придется за кровные деньги.
В своей речи она признала, что не смогла выполнить то, что обещала в своей первой электоральной кампании.
Официальный представитель МИД России: властям Молдовы также пора отказаться от сказок про «шантаж».
По ее словам, криминальное сообщество занимается этим уже десять лет. Кто эти люди, президент не озвучила.
Молдавский ЦИК подсчитал все бюллетени и официально объявил результаты президентских выборов. Действующая глава государства Майя Санду выиграла, получив более 55 % голосов, а ее соперник, экс-прокурор Александр Стояногло – чуть менее 45 %.
У кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло Александр Стояногло – 44,67%
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