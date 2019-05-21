ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия. Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам экономики
Новости Беларуси. ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия. Актуальные вопросы экономики Беларуси обсуждали на совещании во Дворце Независимости 21 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие встречи стали уже традиционными. К тому же, и тем для обсуждения накопилось немало.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, одним из важнейших был и остается вопрос экспорта. Глава государства напомнил о задаче диверсификации. Сейчас мы торгуем более чем с двумя сотнями государств. Важнейшими партнерами по-прежнему остаются Россия и страны Евросоюза. В их числе Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Прибалтика.
В то же время на данный момент белорусско-российская торгово-экономическая дружба несколько «тормозит» из-за проблемных вопросов. Так, все еще действуют ограничения поставок белорусской продукции на российский рынок. Под полный или частичный запрет попали около 60 наших предприятий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экспорт меня волнует больше всего, потому что это валюта. Это поступление валюты в страну, без которой нам весьма сложно существовать, да и экономике развиваться также.
Другой блок вопросов, связанный с экспортом, – как обстоят дела в торговле и в экономике с Российской Федерацией и Европейским союзом? Два основных наших партнера, даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию. Но мы договаривались, формула у нас четкая и понятная – 30, 30, 30: Европейский союз и Россия – по 30 % и страны «дальней дуги» – 30 %. Тогда экспорт можно считать диверсифицированным.
Ну и текущие вопросы. Нашумевшая проблема ядовитой этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады – вы просто теряете время. Мне эти опусы ни к чему. Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время? Зачем вы мне описываете весь свой героизм: с кем вы встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как обсуждали? Мне нужен результат.
Далее, второй вопрос – так он и не снят – поставки сельхозпродукции на российский рынок. По моей информации, на сегодня около 60 предприятий полностью или частично закрыты в связи с поставками на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?
Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался, какова ситуация с ВВП и с какими показателями в результате такой динамики мы закончим год.
Отметим, по данным Национального статистического комитета, экономика в 2019 году набирает рост. ВВП Беларуси за первые четыре месяца вырос без малого на 1,5 %. По прогнозам, рост в 2019 году должен составить 4 %.