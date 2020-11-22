«Почему так громко, активно и достаточно безапелляционно говорят о санкциях?» Мнение политолога

Новости Беларуси. «Мир прежним уже не будет» – сколько раз мы произносили эту фразу. Сколько раз события поворачивали траекторию мировой истории, то выводя ее на взлетную полосу, то заводя в тупик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каково место Беларуси во всех этих хитросплетениях, интригах и подковерных играх? Как действовать нам, находясь на перекрестке чужих интересов? А здесь наша формула проста и неизменна: Минск готов говорить со всеми на языке дипломатии.