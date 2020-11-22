«Почему так громко, активно и достаточно безапелляционно говорят о санкциях?» Мнение политолога
Новости Беларуси. «Мир прежним уже не будет» – сколько раз мы произносили эту фразу. Сколько раз события поворачивали траекторию мировой истории, то выводя ее на взлетную полосу, то заводя в тупик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каково место Беларуси во всех этих хитросплетениях, интригах и подковерных играх? Как действовать нам, находясь на перекрестке чужих интересов? А здесь наша формула проста и неизменна: Минск готов говорить со всеми на языке дипломатии.
Алексей Беляев, политолог, кандидат исторических наук:
Почему так громко, активно и достаточно безапелляционно говорят о санкциях? Проблема еще в том, что снизилось в целом экономическое сотрудничество в мире из-за пандемии коронавируса. На этом фоне как раз снижение, уменьшение определенных контактов становится более безболезненным. Поэтому можно продемонстрировать здесь некий разрыв, некие ультиматумы. Хотя если бы речь шла о работе в нормальной, текущей ситуации, когда идет активное взаимодействие, то я думаю, что таких бы резких заявлений, наверное, тоже не было бы.
Политолог Алексей Беляев: ЕС сделал ставку до начала выборов, чтобы изменить вектор нашей многовекторной политики
Примечательно, что об ужесточении попросили члены некого альтернативного белорусского руководства, которое сейчас в турне по Евросоюзу. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и вовсе заявил…
Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Беларуси через различные неправительственные организации.