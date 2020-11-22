Руслан Бортник: у Украины отсутствует самостоятельная внешняя политика в отношении Беларуси
Новости Беларуси. Сколько раз события поворачивали траекторию мировой истории, то выводя ее на взлетную полосу, то заводя в тупик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каково место Беларуси во всех этих хитросплетениях, интригах и подковерных играх? Как действовать нам, находясь на перекрестке чужих интересов? А здесь наша формула проста и неизменна: Минск готов говорить со всеми на языке дипломатии.
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Алена Сырова, корреспондент:
Удивительно, хотя и закономерно в этой ситуации поведение Украины. Беларусь никогда не доставляла южной соседке проблем. Официальный Минск под руководством Александра Лукашенко даже в ущерб себе и временами отношениям с ближайшим союзником – Россией выстраивал и торговые, и политические отношения по линии Минск – Киев. И как это нам аукнулось?
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики:
Это означает, что у Украины на самом деле отсутствует самостоятельная внешняя политика в отношении Беларуси. Фактически сегодня Украина выступает в унисон со странами Европейского союза, со странами Запада в оценке событий в Беларуси.
Мы помним ситуацию, которая развернулась вокруг так называемых «вагнеровцев», сотрудников частной военной компании, что и положило кризис в украино-белорусские отношения, начало этого кризиса. Есть угроза экономическому сотрудничеству.