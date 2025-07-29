Петровский: не верю в окончание конфликта в Украине, потому что пока все стороны готовы платить

Петр Петровский, политолог:

Что я вижу? Идет повышение ставок в переговорном процессе. Трамп со своим пафосом пытается надавить на Российскую Федерацию. РФ демонстрирует, что давление это не увенчается успехом, но на самом-то деле параллельно сейчас в эти минуты в Швеции идут переговоры, к примеру, с Китаем, между США и Китаем по сделке, а это очень важно. И в рамках этих переговоров как раз обсуждается покупка Китаем российского газа и нефти. Почему? Потому что если Китай проигнорирует эти вторичные пошлины 100-процентые, вся угроза Трампа разваливается как карточный домик, потому что она становится бессмысленной. Вот этот Джокер, он для Трампа понятен, и он сам ерзает немножко не на своем месте, потому что 10-12 дней пройдет, а ему надо что-то будет отвечать, хотя мы знаем его тотальную безответственность: проиграл и проиграл, будет кричать, мол, вот я там недоволен этим, недоволен тем.

Но один момент мы должны понять. Все кричали: вот есть объективный процесс мирного урегулирования. Нет объективного процесса мирного урегулирования по Украине на сегодняшний день. Ни одна из сторон не достигла определенных конкретных целей. Про это говорит и Путин, про это говорит киевский режим. Поэтому Трамп сейчас своими экономическими и административными методами пытается обоим сторонам выкрутить руки и заморозить конфликт. Но если даже этот конфликт потенциально где-то будет заморожен, он будет временно заморожен. И как при любой ситуации он быстренько разморозится, быстренько, в один момент. А так я вообще не верю в развязку вот этого конфликта в Украине, потому что пока все стороны готовы платить.