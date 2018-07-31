Что было: Виктория Азаренко сделала себе подарок/Верховный суд о статье 328 УК

Рейтинг в теннисе: то вверх, то вниз

Спорт – дело часто непредсказуемое. Вспомнить даже ЧМ-2018 по футболу. Разве кто думал, что так быстро улетит домой сборная Германии? Фейерверка ждали болельщики от Месси и Роналду, а яркого праздника они не показали. В большом теннисе еще больше загадок. Звезды корта скачут в этих своих рейтингах как мячики: вверх – вниз, с первого места на сотое, потом опять в лидеры. Только и успевай следить. Пришла новость: Виктория Азаренко, которая сейчас 108-я в мировом рейтинге, с победы начала турнир в Сан-Хосе. Она обыграла украинку Катерину Бондаренко – 56-я строчка. А впереди у Вики – 7-я ракетка планеты испанка Гарбинье Мугуруса. Как пройдет теннисный матч на американском корте, одному Богу известно. Ведь и одна, и другая в свое время занимали первые места в мировом рейтинге. Специалисты говорят, что после рождения детей спортсменки не всегда достигают прежде завоеванных высот. Но вот пример Дарьи Домрачевой. В спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе она была лишь 37-й после рождения дочери. А на последней Олимпиаде – серебро в масс-старте, золото в эстафете и звание самой титулованной биатлонистки в истории биатлона. Азаренко тоже стала мамой и продолжает спортивную карьеру. Пожелаем нашей землячке из Монте-Карло победы. Тем более, 31 июля у Виктории – день рождения.

Верховный суд предлагает не спешить

Долгий спор идет в обществе вокруг статьи 328 УК РБ. В дискуссии, как и в политике, заняли свои позиции «ястребы» и «голуби». Первые настаивают на жестких мерах в отношении производителей и сбытчиков наркотиков, вторые выступают за более либеральный подход к распространителям. Матери, которые голодали в защиту осужденных по этой статье сыновей, понятно, на чьей стороне. Президент Лукашенко потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков. Сегодня позицию Верховного суда озвучил его первый зампред Валерий Калинкович. Там считают, что можно еще обсуждать вопрос ответственности за действия с наркотиками без цели их сбыта. В таких случаях, по его мнению, «уголовная ответственность должна являться одним из возможных инструментов для борьбы потребителя с недугом, победил его по возможности, вернулся в общество нормальным его членом».

В отношении других действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, Верховный суд пока не видит никаких причин для смягчения ответственности. «Это фактически распространение смерти», – заявил Калинкович. Действующее сейчас законодательство, по мнению представителя высшей судебной инстанции, объективно способствует оздоровлению криминогенной обстановки в этой сфере. Иными словами, там предлагают не торопиться с послаблениями по этой статье.

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В.Д.