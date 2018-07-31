Они вышли из вертолета уставшими, но счастливыми: белорусские спасатели рассказали, как боролись с пожаром в Латвии

Новости Беларуси. Вертолет МЧС Беларуси вернулся после тушения пожара в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачу по оказанию помощи в борьбе со стихией экипаж выполнял в районе Талси. В составе 6-ти человек группа ежедневно работала по десять часов. Сегодня спасателей встречали в аэропорту Липки. Не осталась в стороне и наша съемочная группа.

Наталья Шеметова, СТВ:

Несколько минут назад здесь в аэропорту Липки приземлился белорусский вертолёт МЧС Ми-8. Наши спасатели успешно завершили миссию в Латвии, где больше недели сражались с огненной стихией.

Они вышли из вертолета очень уставшими, но счастливыми. Миссия выполнена. Экипаж МЧС в составе шести человек вернулся после тушения крупного пожара в Латвии. Спасатели ежедневно работали по десять часов. Все началось в районе населенного пункта Талси с местных торфяников, затем пламя охватило леса. По подсчетам местных экспертов, выгорело около 1200 гектаров леса.

Для Александра Побата – члена белорусского экипажа – тушить пожары в природных экосистемах в сложных условиях дело привычное. Он помогал справиться со стихией в Грузии, Турции и Сербии. Однако спасатель признается – пламя одно и то же, однако везде хватает своих особенностей.

Александр Побат, начальник технического расчета по авиационному оборудованию МЧС Беларуси

Один из первых опытов был по тушению именно торфяных пожаров, потому что не видно. Видно только дым. Он может простилаться по лесу метров 10, а потом только выходить наружу. Надо было точно посмотреть, облететь, чтобы точно воду слить. Ну и впервые мы работали на территории Евросоюза.

Сезон пожаров застал Евросоюз врасплох. Страны ЕС признали, что своими силами им не справиться. Последние вертолеты были направлены в Швецию и Грецию. Тогда было принято решение просить международной помощи. Такую помощь им оказала Беларусь. Наш вертолет Ми-8 оснащен специальным водосливным устройством. За раз он может забирать до трех тонн воды почти из любого водоема