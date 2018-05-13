Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет

Новости Беларуси. Борьба с наркоманией и преступлениями, связанными с наркотиками – этот вопрос в Беларуси всегда был на особом контроле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет

Мы очень хорошо осознаем, что это за зло и как просто из-за этой заразы в один миг, даже не заметив толком, потерять родных и близких. Именно поэтому за сбыт и распространение наркотиков в нашей стране наказывают строго, и послаблений не предвидится. Таково решение Президента, которое он озвучил на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Нельзя обойти тему матерей, чьи дети осуждены по статье 328. Нет сомнений, что материнское сердце болит и не верит в то, что ребенок, которого холили и лелеяли, для которого сделали, казалось бы, все возможное, нарушил закон. Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»