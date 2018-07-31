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Директор Республиканского союза туристических организаций: Белорусский турбизнес отличается высокой порядочностью

31 июля 2018 14:27
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Новости Беларуси. Изменения в закон о туризме планируют ввести в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для безопасности путешественников в Беларуси планируют внести изменения в закон о туризме

Директор Республиканского союза туристических организаций: Белорусский турбизнес отличается высокой порядочностью-1

Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций Беларуси:
Белорусский турбизнес отличается высокой порядочностью, стабильностью. У нас если такие скандалы бывают, то край нередко. Да, у нас рынок в основном агентский и наибольшее количество турфирм работает через российских и иностранных туроператоров. Они в какой-то мере зависимы от исполнителя, переводят ему деньги исправно. А куда они потом исчезают, это находится в прерогативе действий иностранных туроператоров. В частности, сейчас идут пути поиска решений страхования рисков и реальные шаги, на которые может откликнуться страховой бизнес.

Директор Республиканского союза туристических организаций: Белорусский турбизнес отличается высокой порядочностью-4

Напомним, туроператор «Натали Турс» должен выплатить около полумиллиона евро компенсации, правда, когда эти выплаты начнутся – сказать пока трудно. Дальнейшие действия зависят от решения московского офиса.

# Туризм # общество # Валентин Цехмейстер # Фотофакт

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