Директор Республиканского союза туристических организаций: Белорусский турбизнес отличается высокой порядочностью

Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций Беларуси:

Белорусский турбизнес отличается высокой порядочностью, стабильностью. У нас если такие скандалы бывают, то край нередко. Да, у нас рынок в основном агентский и наибольшее количество турфирм работает через российских и иностранных туроператоров. Они в какой-то мере зависимы от исполнителя, переводят ему деньги исправно. А куда они потом исчезают, это находится в прерогативе действий иностранных туроператоров. В частности, сейчас идут пути поиска решений страхования рисков и реальные шаги, на которые может откликнуться страховой бизнес.