Новости по тегу #Валерий Калинкович

Он объединил представителей государственных органов, бизнеса, практикующих юристов, а также студентов и школьников со всей страны.
Программа социально-экономического развития представляет собой всестороннее и детальное видение будущего Беларуси.
Такую возможность дает норма «об обратной силе». Она предусмотрена законом об изменении Кодексов по вопросам уголовной ответственности, который глава государства подписал 17 февраля.
9 января представители миссии наблюдателей от СНГ встретились с руководством Верховного Суда. Леонид Анфимов подчеркнул, что выборы Президента в Беларуси представляют огромный интерес на пространстве Содружества.
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