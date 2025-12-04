Прямой эфир

Новости по тегу #Валерий Калинкович

В Минске проходит крупный юридический форум
04 декабря 2025 13:39

В Минске проходит крупный юридический форум

Программу социально-экономического развития Беларуси обсудили в Верховном суде
27 ноября 2025 17:18

Программу социально-экономического развития Беларуси обсудили в Верховном суде

В Беларуси пересмотрят десятки тысяч приговоров – Калинкович
19 февраля 2025 13:39

В Беларуси пересмотрят десятки тысяч приговоров – Калинкович

306 наблюдателей от СНГ аккредитованы на выборы Президента Беларуси
09 января 2025 10:42

306 наблюдателей от СНГ аккредитованы на выборы Президента Беларуси

Вопросы гласности правосудия обсудили в Верховном Суде Беларуси
28 марта 2024 13:41

Вопросы гласности правосудия обсудили в Верховном Суде Беларуси

По делу палача Хатыни Катрюка огласили показания бывшего партизана
16 февраля 2024 14:06

По делу палача Хатыни Катрюка огласили показания бывшего партизана

Без волокиты и формализма! Совершенствование судебной системы обсуждают на конференции в Минске
01 ноября 2023 13:37

Без волокиты и формализма! Совершенствование судебной системы обсуждают на конференции в Минске

Насколько развита правовая культура белорусов? Ответили эксперты
21 марта 2023 19:29

Насколько развита правовая культура белорусов? Ответили эксперты

Образование, возраст, опыт. Что ещё нужно для того, чтобы стать судьёй в Беларуси?
21 марта 2023 19:25

Образование, возраст, опыт. Что ещё нужно для того, чтобы стать судьёй в Беларуси?

«Упаси боже, если когда-нибудь человека начнут судить роботы». Применяется ли искусственный интеллект в судах Беларуси?
21 марта 2023 19:13

«Упаси боже, если когда-нибудь человека начнут судить роботы». Применяется ли искусственный интеллект в судах Беларуси?

Суды пережили и войну, и распад СССР. Как изменилась судебная система в Беларуси за 100 лет?
21 марта 2023 16:24

Суды пережили и войну, и распад СССР. Как изменилась судебная система в Беларуси за 100 лет?

Нацбанк выпустил даже монету в обращение. Как в Беларуси отметят 100-летие Верховного Суда?
21 марта 2023 16:12

Нацбанк выпустил даже монету в обращение. Как в Беларуси отметят 100-летие Верховного Суда?