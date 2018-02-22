Белорусское золото в эстафете на ОИ-2018. Как это было

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по биатлону выиграла эстафету на ОИ-2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по биатлону выиграла эстафету на ОИ-2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашей четверке не было равных на дистанции. У каждой – по 6 километров дистанции и два огневых рубежа. На первом этапе гонки шла Надежда Скардино, затем Ирина Кривко. Третьей ушла на дистанцию Динара Алимбекова, а на заключительном отрезке выступила лидер команды Дарья Домрачева.
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Им в очередной раз удалось доказать собственную состоятельность, не смотря на грозных соперниц. Немки, француженки итальянки, украинки оказались далеко позади на финише к тому моменту когда, держа государственный флаг, к нему приближалась Герой Беларуси Дарья Домрачева.