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Фотофакт. Дарья Домрачева опубликовала в социальных сетях фото с медалью ОИ-2018

18 февраля 2018 12:58
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Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева опубликовала фото с медалью Олимпиады в Пхёнчхане.  

17 февраля спортсменка финишировала второй в гонке с массовым стартом. Эта награда стала пятой олимпийской медалью за карьеру спортсменки. Дарья Домрачева – обладатель бронзы ОИ-2010, трехкратная олимпийская чемпионка Сочи, а теперь ее медальная копилка пополнилась наградой из Пхёнчхана.  

Биатлонистка опубликовала фото в Instagram.  

Дарья Домрачева:  
Ла-Ла-Ла.  

Фотофакт. Дарья Домрачева опубликовала в социальных сетях фото с медалью ОИ-2018-1

Фото: instagram.com/dadofun  

Пост был сопровожден несколькими хэштегами, среди которых фраза «никогда не сдавайся».  

Эта Олимпиада выдалась для спортсменки непростой. В первых личных гонках в Пхёнчхане непогода помешала показать высокий результат. Сама Домрачева отмечала, что не припоминает таких погодных условий на предыдущих олимпийских стартах.  

Поддержать спортсменку на ОИ приехал ее супруг – норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.  

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# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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