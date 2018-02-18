Фотофакт. Дарья Домрачева опубликовала в социальных сетях фото с медалью ОИ-2018

17 февраля спортсменка финишировала второй в гонке с массовым стартом. Эта награда стала пятой олимпийской медалью за карьеру спортсменки. Дарья Домрачева – обладатель бронзы ОИ-2010, трехкратная олимпийская чемпионка Сочи, а теперь ее медальная копилка пополнилась наградой из Пхёнчхана.

Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева опубликовала фото с медалью Олимпиады в Пхёнчхане.

Пост был сопровожден несколькими хэштегами, среди которых фраза «никогда не сдавайся».

Эта Олимпиада выдалась для спортсменки непростой. В первых личных гонках в Пхёнчхане непогода помешала показать высокий результат. Сама Домрачева отмечала, что не припоминает таких погодных условий на предыдущих олимпийских стартах.

Поддержать спортсменку на ОИ приехал ее супруг – норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

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