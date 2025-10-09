Ученые КНР впервые в мире пересадили печень ГМО-свиньи человеку

Китайские врачи впервые пересадили печень генетически модифицированной свиньи живому пациенту. Об этом пишет РИА Новости.

Орган функционировал в течение 38 дней без отторжения, что стало рекордом. Пациенту, 71–летнему мужчине с раком печени и циррозом, в качестве вспомогательного органа была использована свиная печень.

На 38-й день началось отторжение, вызванное осложнениями, и пациент скончался от внутреннего кровотечения. Несмотря на результат, ученые считают операцию успешной: она доказала, что свиная печень способна выполнять жизненно важные функции в организме человека.

Это дает надежду на решение проблемы нехватки донорских органов. Подсчитано, что тысячи пациентов во всем мире ежегодно умирают в ожидании трансплантации, особенно печени, одного из самых сложных органов для трансплантации.

Фото: pixabay