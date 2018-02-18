Самая скандальная зимняя Олимпиада в истории. Большой репортаж из Пхёнчхана

Новости Беларуси. В олимпийском Пхенчхане, который на неделе принес белорусам самые разные эмоции: и гордость за наше первое и пока единственное золото Анны Гуськовой, и радость за серебро Дарьи Домрачевой, ну и, конечно, обиду за фаворита мужской сборной по фристайлу Антона Кушнира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все эмоции зимней Олимпиады, которая уже завоевала репутацию самой скандальной за всю историю – в репортаже Юлии Бешановой.

Олимпийская неделя в Пхенчхане выдалась богатой на эмоции. Взлеты и падения. Радость сенсационных побед и горечь обидного поражения. Информационные сводки с Игр – главные новости для корейцев. А спортсмены, которые демонтируют успехи на стартах – мгновенно становятся национальными героями.

Ирина Книга, житель Сеула (Республика Корея):

Если вы смотрели корейское телевидение, идет трансляция, где участвуют только корейцы. Только корейцы, они их преподносят, они их возвышают, они самые лучшие. У нас самое голубое небо, самое все лучшее. Белорусская сборная, наконец, набрав обороты, радовала болельщиков успешными выступлениями. Несколько дней подряд нашим олимпийцам удавалось раскрашивать пьедестал в цвета белорусского флага. Золото Анны Гуськовой на Олимпиаде-2018. Как это было

Первой в копилку белорусской сборной «золото» доставили лыжные акробаты. К своему олимпийскому триумфу Анна Гуськова шла с семи лет. Сейчас спортсменке 25. Трудно поверить, но еще два года назад сегодняшняя чемпионка едва могла ходить, не то что прыгать из-за сложной операции на ноге. «Первая операция у неё была в 20 лет». Путь Анны Гуськовой к олимпийскому золоту Нынешние Игры в карьере Гуськовой – вторые. Но четыре года назад в Сочи она даже не смогла пробиться через квалификацию. Сегодня, говорит триумфатор, к тренировкам подходит ответственнее, а потому и результат заставил восхититься белорусской фристайлисткой весь мир. Позади остались сильные конкурентки.

Анна Гуськова, олимпийский чемпион по фристайлу:

Эмоции были очень сильные, когда я увидела первое место. Тогда я действительно заплакала, потому что не поверила. Сейчас меня начало бодрить то, что у меня начался сезон с первого места. Это меня очень сильно подбодрило, ведь когда начинается хорошо сезон, тебе хочется побеждать дальше. «Истоптали мурашки от волнения за фристайлисток». Реакция соцсетей на победу Анны Гуськовой Были шансы потеснить соперниц с пьедестала и у опытной Аллы Цупер. Но, что называется, звезды не сошлись. В решающий момент поднялся ветер. Тренер не дал отмашку к прыжку, но судья запустил секундомер. В итоге – досадное падение.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Направление ветра менялось, это круто меняло скоростные режимы прыжка. Так что просил не выпускать до тех моментов. Это было на Алле в основном, как-то не повезло ей с этим делом. Второй прыжок во второй серии и в третьей на наиболее сильный ветер она попала и получилось неудачно. Гости Олимпиады увезут из Пхенчхана не только теплые воспоминания о самых холодных играх. Об историческом моменте будут напоминать сувениры, которые буквально сметаются с полок.

Сухоран – символ нынешних Игр – теперь самый популярный тигр во всем мире. Чтобы приобрести пушистый талисман в очереди приходится стоять почти час. Корейцы примерили на зверька не только олимпийскую форму, но и национальные костюмы. Хозяйка сувенирной лавки неплохо говорит на русском, но вот числа еще не освоила. Поэтому сколько символов Олимпиады успела продать с начала игр, пишет на бумаге. Математика Олимпиады – задача непростая. Сложно точно подсчитать затраты и реальную прибыль. Но Игры уже называют одними из самых бюджетных. Да и организаторы постарались учесть даже самые малозаметные нюансы. Фристайлистка Анна Гуськова стала Кавалером ордена Отечества III степени

Юлия Бешанова, СТВ:

Самые популярные соревнования, например, биатлон, проходят поздним вечером, когда уже темно: трассы подсвечиваются прожекторами и выглядит это, конечно, впечатляюще. Но корейцы, народ практичный, думают не только о красоте шоу, но и о заработках. Вечернее время – прайм-тайм в Европе, к тому же и сами европейцы после работы охотнее проведут время на стадионе. Кстати, почти все спортивные арены в Корее были построены заранее. Так что вложения понадобились минимальные. А некоторые конструкции просто собрали «на скорую» руку. Правда, такая экономия чуть не сыграла злую шутку с организаторами – во время ураганного ветра брезентовые строения едва устояли. «Порывы ветра поднимали столбы пыли, на ногах не могли удержаться даже люди»

Пхенчхаский ветер то и дело становился «ветром перемен». Вносил свои коррективы в медальные прогнозы спортивных профи. Индивидуальная гонка в женском биатлоне оставила белорусских спортсменок без медалей. Сказалась и непогода – старты перенесли на сутки. В итоге к соревнованиям – нервы, как натянутая струна. Дарья Домрачева: Чувствовала себя нормально на стрельбе, почему так произошло, я не знаю



Надежда Скардино, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:

Остается такое напряжение при стрельбе, потому что 10 дней мы стреляли с ветром, уже, наверное, забыли, что такое стрелять без ветра. Уже есть небольшая усталость, потому что тренируемся уже 7 или сколько-то дней без выходных. Это все равно дает о себе знать, хотя я говорю, что все в равных условиях.

Первый номер нашей команды, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева после старта признается: сама не понимает откуда такой результат. Точнее, его полное отсутствие. Причину своего самого большого провала спортсменка искала с тренерским штабом. Подводит стрельба да и ноги – не самые быстрые.

Юрий Альберс, старший тренер национальной команды по биатлону:

Что случилось с нею в гонке, именно в гонке преследования, здесь разбирались и тренеры, и она. Здесь до конца непонятная ситуация, что именно произошло с ней. Но ведь это не робот, это человек. Будем надеяться, что это просто момент такой единичный. Зато масс-старт добавил в белорусский олимпийский архив еще одну счастливую историю. Вопреки все неудачам и будто бы скептикам назло, Домрачева завоевала серебро. Вот оно торжество спортивной веры и воли. «Самая долгожданная медаль Олимпиады»: реакция соцсетей на серебро Дарьи Домрачевой

На трассе 30 лучших спортсменок мира. Королева биатлона буквально вцепилась в последнюю возможность завоевать награду в личных гонках в Пхенчхане. Вместе со словачкой Анастасией Кузьминой лидировала практически всю дистанцию. Буквально летела к своей очередной, уже пятой в карьере, олимпийской награде. Судьбу «золота» решил всего один промах.



Дарья Домрачева, серебряный призер Олимпийских игр-2018:

Я бесконечно рада, что все эти сложности удалось сегодня преодолеть, собраться на сегодняшнюю гонку и дотерпеть до конца. Хочу сказать, что в биатлоне вообще очень много факторов, которые влияют на результат. И важно, чтобы все складывалось воедино, и тогда результат не заставит себя долго ждать.

Кто и как поддерживал Домрачеву в Пхенчхане Надежда Скардино, хоть и не взошла на пьедестал, результат показала отличный. Единственная среди всех спортсменок отстрелялась без промахов. Серьезный задел для эстафеты.

Альфред Эдер, тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Для Домрачевой и Скардино было важно забыть о неудачах. Они замечательные спортсменки. Одни из лучших среди тех, кого я знаю. И сегодня они показали как нужно бороться, несмотря ни на что. Фотофакт. Дарья Домрачева опубликовала в социальных сетях фото с медалью ОИ-2018

А в это время на другом стадионе буквально прорывались в финал наши фристайлисты. Фаворит команды Антон Кушнир из квалификации в олимпийский финал не попал. Оба прыжка в квалификации олимпийский чемпион выполнил без ошибок, чисто, но из-за необъяснимо низких баллов не прошел в финал соревнований по лыжной акробатике. Путевку в финал себе обеспечил Станислав Гладченко. К сожалению, такого желанного хеппи-энда после драматической квалификации не случилось. 23-летний дебютант Олимпийских игр стал лишь шестым. Не смог грамотно приземлиться после прыжка с высоким коэффициентом сложности. «Выполнен практически идеально»: Козеко о финальном прыжке Гладченко

В день в программе Игр значилось сразу по несколько важных событий и соревнований. Но вот назвать олимпийский кластер компактным никак нельзя. От стадиона к стадиону – десятки километров. Добираться можно на специальных шатлах. Специально для соревнований разработали новую дорожную карты. Разобраться в ней – задача не из легких. Но везде встречают улыбчивые помощники-волонтеры.

Юлия Бешанова:

В ходе подготовки к Олимпийским играм Южная Корея обратилась к 2100 добровольцам, знающим иностранные языки, с просьбой выступить в качестве переводчиков, но едва на стадионах зазвучали команды « на старт » , тысячи человек покинули свои посты. Причин называли все две: неподходящие условия для работы и удивительную вторую – желание получить олимпийскую волонтерскую форму. Еще одна отличительная черта нынешней белой Олимпиады – повышенные меры безопасности. Охрана и бдительные полицейские буквально повсюду.