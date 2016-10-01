Дарья Домрачева родила дочку: вес ребенка – 3650 г, мать и новорожденная чувствуют себя хорошо

Новости Беларуси. 1 октября Дарья Домрачева родила дочку. Малышка появилась на свет в Минске. И сейчас у 6 роддома чтобы узнать самую последнюю информацию дежурят многочисленные журналисты, среди них и съемочная группа СТВ.

Новость действительно радостная не только для толпы собравшихся журналистов, но и для поклонников, конечно. Известно, что малышка родилась утром, в 10.20. Ее вес – 3 кг 650 г. Таким образом, родителями стала пара всемирно известных биатлонистов.

Олимпийская чемпионка, Герой Беларуси Дарья Домрачева вышла в 2016 году замуж за известного норвежского спортсмена Уле-Эйнара Бьерндалена. А папа уже успел на родине известному спортивному порталу заявить о том, что родители очень счастливы.

Наталья Одинцова, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «6-я городская клиническая больница»:

Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо. Роды проходили физиологически, без отклонений, все хорошо. Мы очень рады и поздравляем, наверное, всех болельщиков Даши, наверное, всех граждан нашей страны, потому что Даша – это действительно общая любимица. Мы очень рады. После родов она как любая мама хочет немножко отдохнуть, побыть со своим ребеночком, мужем. Поэтому все хорошо.

В шестой городской клинической больнице в 2016 году было открыто уникальное отделение матери и ребенка. Вход туда отдельный, также есть две палаты квартирного типа. Помимо двуспальной кровати, как говорят, и мини-кухни, а также душевой кабины здесь есть все необходимое для того, чтобы женщины себя чувствовала максимально уютно. А новоиспеченная бабушка Лариса Алексеевна пообещала сегодня также проведать дочь и впервые познакомиться с внучкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, как сообщили в пресс-службе Президента Беларуси, с рождением дочери Дарью Домрачеву и Уле-Эйнара Бьерндалена поздравил Александр Лукашенко.